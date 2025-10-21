طرق دبي تنظم فعاليات أكتوبر الوردي لتعزيز الوعي الصحي

دبي في 21 أكتوبر/ وام / نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي سلسلة من الفعاليات التوعوية، بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، تعزيزاً لجهودها في نشر ثقافة الوعي الصحي وتشجيع أساليب الحياة الإيجابية بين موظفاتها، وتأكيداً على أهمية الكشف المبكر والوقاية من المرض.

وقالت ميرة الشيخ، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات، إن اللجنة أطلقت برنامجاً متكاملاً من الورش والأنشطة التثقيفية خلال شهر أكتوبر، قدّمتها نخبة من الخبيرات من مؤسسات طبية وغذائية رائدة، وركّزت على الجوانب النفسية والصحية والغذائية للمرأة العاملة.

وأضافت أن الفعاليات تضمنت ورشة للفنون والحرف اليدوية تسهم في تخفيف التوتر وتعزيز الاسترخاء، إلى جانب جلسة حوارية توعوية قدمتها الدكتورة سما زبدة، استشارية جراحة الثدي في مستشفى الزهراء الخاص، حول أحدث أساليب الوقاية والعلاج. كما قدّمت تعاونية الاتحاد هدايا تذكارية للمشاركات، فيما نظمت اللجنة جلسة تصوير رمزية دعماً للحملة.

وأوضحت أن البرنامج شمل كذلك ورشة توعوية حول التغذية الصحية قدمتها أخصائية تغذية معتمدة، فعالية تفاعلية بعنوان “اصنعي سلطتك بنفسك”، وورشاً تثقيفية حول الصحة العامة والتجميلية بالتعاون مع عيادة “Maison Elite” ومجموعة “Call Doctor”.