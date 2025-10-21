" أبوظبي للسلم" يشارك في "فرانكفورت للكتاب"

فرانكفورت في 21 أكتوبر/ وام / شارك منتدى أبوظبي للسلم في الدورة السابعة والسبعين لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب التي أقيمت خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وقدم المنتدى خلال مشاركته باقة من الدراسات والإصدارات الفكرية التي تناولت موضوعات السلم والتعايش والضيافة الإنسانية، إلى جانب تنظيم برنامج ثقافي متكامل، ضم محاضرات وندوات ولقاءات فكرية داخل المعرض وخارجه.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المنتدى لترسيخ رسالته العالمية في بناء جسور السلام وتعزيز قيم الحوار الحضاري بين الثقافات والأديان.

وشهد جناح المنتدى تنظيم سلسلة من الفعاليات العلمية بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين من العالمين العربي والأوروبي.

وأكدت الدكتورة آمنة سعيد الشحي مدير مكتب منتدى أبوظبي للسلم أن هذه المشاركة مثلت فرصة لإثراء هذا الفضاء الثقافي من خلال لقاءات وجلسات حوارية مع باحثين متخصصين في مجالات السلم والتعايش، إضافة إلى تبادل الأفكار والرؤى وإيصال رسالة الإمارات إلى العالم رسالة السلام والتسامح.

وأشارت مديرة مكتب المنتدى بالرباط إلى أن الحضور في هذا المحفل الثقافي يأتي انسجاما مع رؤية دولة الإمارات في جعل الثقافة جسرا للتواصل الحضاري وإبراز دورها الريادي في نشر قيم الاعتدال والانفتاح والعيش المشترك، عبر مبادرات رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وافتتح البرنامج العلمي للمنتدى بندوة تحت عنوان"منتدى أبوظبي للسلم: عقد من بناء جسور السلام"، شارك فيها كل من البروفيسور ستيفان شراينر من جامعة توبنغن والبروفيسور يواخيم فالنتين مدير الأكاديمية الكاثوليكية في فرانكفورت، حيث تطرقت الندوة إلى تطور تجربة المنتدى منذ تأسيسه ودوره في ترسيخ ثقافة السلام من خلال الحوار والشراكة الدولية.

وفي يوم السبت 18 أكتوبر، نُظمت ندوة فكرية بعنوان "الحوار الحضاري ودوره في ترسيخ السلام ومكافحة الكراهية والعنف"، شارك فيها إيلونا كليمنس من جامعة فرانكفورت، وعبد الصمد اليزيدي، المدير العام لمؤسسة "مواطنة" ورئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، ومحمد الكرز رئيس شبكة الكفاءات الألمانية-المغربية، وأدارت الندوة فاطمة اليزيدي من مؤسسة مواطنة.

وركزت الندوة على أهمية الحوار في تحييد النزاعات والأحكام المسبقة عن الآخر، وأبرزت جهود المنتدى كونه منصة عالمية تلتف حولها مختلف المرجعيات الفكرية والدينية.

واختُتمت فعاليات المنتدى يوم الأحد 19 أكتوبر بندوة علمية بعنوان "دور الأديان في تعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: نحو تفعيل نداء روما"، شارك فيها الدكتور يورغن ميكش المدير التنفيذي لمؤسسة مناهضة العنصرية في ألمانيا والدكتور سابيف فنتزيسلاف من جامعة جنيف في سويسرا.

وسلطت الندوة الضوء على البعد الأخلاقي في التقنيات الحديثة، ومسؤولية الأديان في توجيه هذا المجال نحو التوظيف الرشيد من خلال تمثّل القيم الأخلاقية.

وشكّل جناح المنتدى في معرض فرانكفورت منصة للتفاعل الفكري والثقافي، استقطب زوارًا من مختلف الجنسيات والاهتمامات الفكرية المتنوعة، مجسدا الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم مبادرات السلام والتعايش الإنساني عبر العالم.