"أبوظبي للشراع" يحرز 6 ميداليات خلال مشاركته بأسبوع المصنعة في عُمان

مسقط في 22 أكتوبر/ وام/ اختتم فريق أبوظبي للشراع الحديث، مشاركته في أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي 2025، بتحقيق 6 ميداليات ملونة في مختلف الفئات، بعد أداء لافت من البحّارة الإماراتيين الذين أثبتوا جدارتهم في المنافسات التي أقيمت بمشاركة أكثر من 100 بحار من مختلف دول المنطقة والعالم في سلطنة عمان.

وجاءت نتائج الفريق لتؤكد تفوق المدرسة الإماراتية في رياضة الشراع الحديث، حيث أحرز عبد الله الزبيدي الميدالية الذهبية في فئة الإلكا 4، فيما حققت مروى الحمادي الميدالية الذهبية في فئة الإلكا 4 للفتيات، ونالت اليازية الحمادي الميدالية الفضية في الفئة ذاتها.

وفي فئة الإلكا 7، توج محمد الحمادي بالميدالية الفضية، بينما حصد خليفة الرميثي ميدالية برونزية في فئة الأوبتيمست، وبرونزية أخرى في سباق الفرق “تيم ريس” في الأوبتيمست أيضا.

وأشاد خليفة السويدي، مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالإنجاز الذي حققه الفريق، مؤكداً أن النتائج تعكس مستوى التطور الكبير الذي وصلت إليه برامج التدريب والتأهيل في الأكاديمية.

وأضاف أن مشاركة الفريق في أسبوع المصنعة تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية الهادفة إلى إعداد جيل جديد من البحّارة الإماراتيين القادرين على المنافسة في البطولات الدولية، والاحتكاك مع مدارس مختلفة في الإبحار يعزز خبرات اللاعبين ويطور من أدائهم الفني والبدني.

ويُعد أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي، واحداً من أبرز الفعاليات البحرية في المنطقة، إذ يجمع بين المنافسات الرياضية والأنشطة التعليمية والثقافية التي تسهم في نشر ثقافة الإبحار بين فئات المجتمع، وترسخ حضور الرياضة البحرية كجزء من الهوية الخليجية الأصيلة.