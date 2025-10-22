نمو صادرات وواردات اليابان خلال سبتمبر

طوكيو في 22 أكتوبر/ وام/ أظهرت بيانات حكومية، اليوم “الأربعاء”، أن صادرات اليابان ارتفعت للمرة الأولى منذ خمسة أشهر خلال سبتمبر الماضي، على الرغم من استمرار انخفاض الشحنات للولايات المتحدة حتى بعد خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع اليابانية التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الحالي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الصادرات من حيث القيمة ارتفع بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال سبتمبر.

كما أظهرت انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 13.3% خلال سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما قفزت الصادرات إلى الصين 5.8 %، فيما زادت الواردات 3.3% خلال الشهر نفسه.

ونتيجة لذلك، سجلت اليابان عجزا تجاريا بقيمة 234.6 مليار ين “1.56 مليار دولار” خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 22.2 مليار ين.

