"مونديال الرماية البارالمبية" ينطلق في العين 25 أكتوبر

أبوظبي في 22 أكتوبر/وام/ تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025، في نادي العين للفروسية والرماية، خلال الفترة من 25 أكتوبر الجاري حتى 5 نوفمبر المقبل.

وتقام البطولة، التي تنظمها هيئة زايد لأصحاب الهمم، بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الدولية، والاتحاد الدولي للرماية البارالمبية، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

ويشهد الحدث العالمي مشاركة 37 دولة، و370 فردا من بينهم 213 لاعبا ولاعبة، وتستضيفه الإمارات للمرة الثامنة في مدينة العين، ويعد الحدث الرياضي الدولي الأبرز في مجال الرماية البارالمبية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتنافس المشاركون في 43 مسابقة متنوعة، للرجال والسيدات، تشمل المسدس والبندقية الهوائية والنارية (سكتون)، ورماية الشوزن، وفئة المكفوفين، وفق معايير عالمية معتمدة.

وقال سعادة عبدالله الحميدان، مدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم، إن استضافة البطولة للمرة الثامنة على أرض الإمارات، تمثل تجديداً لثقة الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية في قدرات الدولة التنظيمية، وما تمتلكه من مقومات لوجستية وفنية، وبنية تحتية عالمية المستوى، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، وتجسيد رؤيتها في بناء مجتمع شامل ومستدام.

من جانبه أكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الحدث يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز حضور الإمارات على الساحة الرياضية العالمية، وحرصها على تمكين أصحاب الهمم وإظهار إمكاناتهم، وترسيخ مكانة أبوظبي العالمية عاصمة للرياضة والإنسانية، لاسيما رياضة أصحاب الهمم، ويعبر عن الثقة الكبيرة التي تحظى بها من قبل الاتحادات والمنظمات الدولية، لما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة وتنظيم احترافي رفيع المستوى.

من جهته، أثنى سعادة عبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في هيئة زايد لأصحاب الهمم رئيس اللجنة العليا المنظمة، على دعم القيادة الرشيدة واهتمامها المتواصل بأصحاب الهمم، لاسيما أن الحدث محطة رئيسية في أجندة الرياضة البارالمبية الدولية بنجاحات تنظيمية مستدامة.