فلسطين تعرض صناعاتها الغذائية في "الأسبوع العالمي للغذاء "

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام/ شهدت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء مشاركة فلسطينية جسدت عمق التراث وجودة التصنيع، من خلال حضور شركات وطنية عرضت منتجات تعبّر عن الأصالة والتاريخ العريق لفلسطين في مجال الصناعات الغذائية.

وقال عدنان أبو شخيدم، المالك والرئيس التنفيذي لشركة محامص النصر للبن والمكسرات في فلسطين، إن الشركة حرصت على المشاركة في هذا الحدث لتقديم المنتجات الفلسطينية والتعريف بها أمام الجمهور العربي والعالمي، مؤكدًا أن المشاركة تأتي لتجسيد الهوية الوطنية الفلسطينية عبر النكهات الأصيلة والقهوة العربية المعروفة بجودتها وتميّزها.

وأضاف أن المعرض شكّل فرصة للتواصل مع الأشقاء من مختلف الدول العربية وتبادل الخبرات التجارية، مؤكدًا أن هذا النوع من الفعاليات يسهم في تعزيز حضور المنتج الفلسطيني في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعكس حرص فلسطين على المشاركة الفاعلة في المنصات الاقتصادية التي تستضيفها دولة الإمارات.

وأوضح أن الإقبال اللافت من الزوار على الجناح الفلسطيني يعكس تقدير الجمهور لجودة المنتجات الفلسطينية وعمقها الثقافي، موضحًا أن الهدف من المشاركة هو إيصال رسالة مفادها أن فلسطين قادرة على المنافسة بمنتجاتها الوطنية التي تجمع بين الأصالة والحرفية العالية.

وذكر أبو شخيدم أن الشركة متخصصة في مشروبات القهوة، وتشمل منتجاتها الإسبريسو والكبسولات، وهي ما يُعرف بالجيل الجديد من القهوة الأوروبية والأجنبية، إلى جانب القهوة العربية والقهوة السريعة التحضير الخليجية، مشيرًا إلى أن الشركة طرحت مؤخرًا منتجًا جديدًا يحمل اسم “القهوة التركية”، ويمثل ابتكارًا فلسطينيًا لاقى نجاحًا واسعًا في الأسواق وحصد حصة كبيرة من السوق العربي.

من جانبه، أشار خالد حسان، مدير التسويق الداخلي في "طيبات الإمارات"، وهي شركة فلسطينية متخصصة في تسويق التمور ومنتجاتها، إلى أن المصنع الموجود في مدينة العين يُعد من أكبر مصانع الدولة بطاقة إنتاجية تصل إلى 6000 طن سنويا، لافتا إلى أن 90% من الإنتاج يُصدَّر إلى مختلف دول العالم تحت اسم "طيبات الإمارات".

وأضاف أن شعار الشركة هو "تمور العالم بين يديك"، حيث تقدم منتجات تشمل التمور الإماراتية والفلسطينية والعراقية والسعودية، وتنتج وتسوق أنواعًا مختلفة من التمور مثل المجهول والبرحي والرطب، إلى جانب مشتقات التمور مثل المربى والدبس والتمر بالشوكولاتة أو المكسرات.

وذكر حسان أن المصنع يقدم مجموعة واسعة من المنتجات تشمل التمور الفاخرة، والتمور المغطاة بالشوكولاتة، ودبس التمر، وعجينة التمر، وسكر التمر، ومنتجات الأعلاف المصنوعة من التمور، ضمن منظومة إنتاج متكاملة، مؤكدًا أن الشركة تُصدّر منتجاتها إلى 25 دولة حول العالم وتسعى إلى تعزيز حضورها الدولي والتواصل المباشر مع الزوار والمستهلكين.

ويضم الجناح الفلسطيني أيضا مجموعة من الشركات التي قدمت منتجات تمثل هوية فلسطين الزراعية والغذائية، منها شركة الأندلس، التي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات الطبيعية ذات البصمة الفلسطينية، وشركة نايس بروس المملوكة لعائلة فلسطينية، والمتخصصة في إنتاج الصلصات والسلطات، وشركة الحثناوي للتجارة العامة والزيوت العطرية، التي عرضت منتجاتها من الزيوت الطبيعية المستخلصة من النباتات الفلسطينية، وشركة الكفراوي للاستثمار والمواد الغذائية، التي قدمت منتجات زراعية فلسطينية تشمل زيت الزيتون البكر، والتمر، وخليط الزعتر، والقمح الفلسطينيين، وغيرها من المنتجات الطبيعية المزروعة في أرض فلسطين.