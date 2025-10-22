بعثات غرفة تجارة دبي تصل إلى 20 دولة للبحث عن أسواق واعدة

تبليسي في 22 أكتوبر/ وام/ وصلت البعثات التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي إلى 20 دولة في مختلف أنحاء العالم، لا سيما آسيا وأفريقيا، وذلك في إطار مبادرتها الرائدة “ آفاق جديدة للتوسع الخارجي”، التي أطلقتها الغرفة في بدايات عام 2023 لتحفيز توسع الشركات العاملة في الإمارة نحو الأسواق العالمية الواعدة.

وأكد سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، أن إطلاق المبادرة جاء في إطار المساهمة في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدبي، وتماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية “D33” ومبادرة "دبي جلوبال" التي تسعى إلى مساعدة شركات دبي على استكشاف فرص تجارية جديدة عبر 30 سوقاً ذات أولوية.

وقال الشامسي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/ ، على هامش البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي إلى جمهورية جورجيا يومي 20 و21 أكتوبر الجاري، إن دبي توفر بيئةً استثنائيةً للنمو الدولي، بفضل أنظمتها الداعمة للأعمال وارتباطها العالمي، كما تُوفّر الإمارة قاعدةً مثاليةً للشركات لتوسيع حضورها العالمي.

وأضاف أن البعثة شهدت تنظيم عدد كبير من اللقاءات الثنائية بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الجورجية لبحث فرص الشراكة والتعاون المستقبلي، مشيرا إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين دبي وجورجيا بلغ 761 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2024، بزيادة تجاوزت 58% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح أن عدد الشركات الجورجية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بلغ في نهاية شهر يونيو الماضي 114 شركة، من ضمنها 16 شركة جديدة انضمت الى عضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال إن غرفة تجارة دبي تشارك في هذه البعثة التجارية برفقة 15 شركة تعمل في دبي في قطاعات متنوعة تشمل الأغذية، والزراعة، والتكنولوجيا، والتصنيع، وغيرها من المجالات، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في السوق الجورجية، مشيرا إلى ما توفره جورجيا من فرص واعدة للشركات والمستثمرين في دبي، بفضل موقعها الإستراتيجي بين أوروبا وآسيا، واقتصادها المنفتح، وسياساتها الداعمة للأعمال، وسهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسية

وأكد الشامسي على حرص مجتمع الأعمال في إمارة دبي على استكشاف تلك الفرص المتاحة، لا سيما في مجالات الخدمات اللوجستية، والأغذية والمشروبات، والعقارات، والسياحة ، لافتا إلى أن شبكة دبي اللوجستية العالمية المستوى وموقعها المركزي يجعلانها مركزا مثاليا للمنتجات الجورجية للوصول إلى الأسواق سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا.