ميناء خليفة يصعد للمركز 39 ضمن قائمة "لويدز" لأفضل موانئ العالم

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام/ أعلنت "مجموعة موانئ أبوظبي - ADX: ADPORTS"، الممكّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن ارتقاء ميناء خليفة إلى المركز التاسع والثلاثين ضمن قائمة "لويدز" لأفضل 100 ميناء حول العالم لعام 2025، مواصلاً بذلك صعوده المتسارع، ودخوله ضمن قائمة أبرز موانئ الحاويات على مستوى العالم.

فمنذ دخوله لأول مرة ضمن هذا التصنيف العالمي في عام 2019 بالمركز الخامس والتسعين، حقق ميناء خليفة نمواً متواصلاً على مدار الأعوام الست الماضية، مدفوعاً بالتوسعات الإستراتيجية، والابتكارات التقنية والكفاءة التشغيلية المتقدمة.

ويعكس هذا الإنجاز الدور المحوري الذي يضطلع به الميناء كبوابة لوجستية عالمية، ويؤكد على المكانة الراسخة لإمارة أبوظبي كمركز رئيسي لرفد التجارة العالمية ، فيما تحظى قائمة "لويدز" بمكانة رائدة كمرجع عالمي في تقييم موانئ الحاويات من حيث الأداء التشغيلي وكفاءة المناولة، ويؤكد التقدّم المتواصل لميناء خليفة مكانته كمركز بحري متطور ومستدام، يواصل التوسّع وتعزيز كل من طاقته التشغيلية وأحجام المناولة، ضمن شبكة متنامية من شركاء الشحن العالميين.

وباعتباره بوابة لوجستية متكاملة، يجمع ميناء خليفة بين شبكات النقل البحري والبري والجوي وخطوط السكك الحديدية، مما يعزز مرونة وكفاءة سلاسل التوريد.

كما أن ربط الميناء مع مجموعة كيزاد، المشغل الأكبر في دولة الإمارات للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمناطق الحرة، يسهم في تشكيل منظومة اقتصادية وتجارية موحدة تربط عمليات التصنيع والتخزين والتوزيع مباشرة مع شبكة الشحن العالمية للميناء.

وقد حقق ميناء خليفة نمواً مطرداً خلال الأعوام الماضية، مدعوماً بزيادة في أحجام المناولة، والطاقة الاستيعابية، وتوسيع شبكة الخدمات الملاحية واللوجستية، واعتماد أحدث التقنيات الرقمية وتقنيات مناولة البضائع.

وبحلول الربع الثاني من عام 2025، بلغت الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمجموعة موانئ أبوظبي 11.8 مليون حاوية نمطية، يشكل منها ميناء خليفة 9.6 مليون حاوية نمطية.

كما ارتفع حجم مناولة الحاويات خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 21% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.62 مليون حاوية نمطية، تمت مناولة 85% منها بميناء خليفة.

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي، إن التقدم الذي أحرزه ميناء خليفة في "قائمة لويدز" يعكس الرؤية الطموحة التي تتبناها المجموعة لتعزيز كفاءتها التشغيلية، فيما يجسد هذا الإنجاز جهود فرق العمل المتميزة، وثقة الشركاء العالميين، ونجاح إستراتيجية المجموعة الرامية إلى ترسيخ مكانة ميناء خليفة كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية

ويتميز ميناء خليفة بكونه الوحيد في منطقة الخليج الذي يحتضن محطات حاويات تديرها ثلاث من أكبر خمس شركات شحن وخدمات لوجستية في العالم، وهي "كوسكو"، و "سي إم إيه سي جي إم"، و "إم إس سي"، إذ تسهم هذه الشراكات في تعزيز الطاقة الاستيعابية والربط البحري، وتوفر وصولاً مباشراً إلى أبرز الأسواق العالمية، ما يمنح المتعاملين مزايا تنافسية لا تضاهى للمستوردين والمصدرين والمستهلكين على حد سواء.

وتواصل مجموعة موانئ أبوظبي ترسيخ دور ميناء خليفة في دعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعية.