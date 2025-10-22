فضية جديدة للإمارات في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر

القاهرة في 22 أكتوبر /وام/ أحرز محمد شهاب، لاعب المنتخب الوطني للسنوكر، ميدالية فضية في منافسات فردي الأساتذة خلال منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، المقامة حاليا في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، وذلك عقب خسارته في المباراة النهائية أمام العراقي فراس كامل بنتيجة 2-4.

ورفع المنتخب الوطني بذلك حصيلته حتى الآن إلى 6 ميداليات ملونة، موزعة ما بين فضية في منافسات الفرق للسنوكر، وبرونزيتين في منافسات الزوجي، وفردي الناشئين للبلياردو، وذهبية الفردي للبلياردو "تسع كرات"، وبرونزية الفردي "ست كرات" بالإضافة إلى الميدالية الأخيرة.