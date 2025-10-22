مسؤول جورجي: "اتفاقية الشراكة الاقتصادية" مع الإمارات دشنت حقبة جديدة من التعاون الإستراتيجي

تبليسي في 22 أكتوبر/ وام/ أكد إيراكلي ناداريشفيلي نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، الأهمية القصوى التي توليها بلاده لتطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى "مزاولة الأعمال مع جورجيا" ، الذي نظمته غرفة تجارة دبي في إطار البعثة التجارية ، التي قادتها ضمن مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" يومي 20 و21 أكتوبر الجاري في العاصمة الجورجية تبليسي.

وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2024، قد أسهمت في تدشين حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وعززت من فرص إطلاق مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل التكنولوجيا المتقدمة وصناعة الأغذية والمعادن والكيماويات والمنتجات الصيدلانية، وغيرها.

وفي هذا السياق، تطرق إلى إعلان شركة إيجل هيلز الإماراتية عن استثمار قياسي يتجاوز 6 مليارات دولار أمريكي في مشروعين عقاريين بارزين في جورجيا، وافتتاحها الرسمي لمكتب مبيعاتها في جورجيا، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يرمز إلى ثقة المطورين العقاريين في دولة الإمارات بمستقبل بلاده.

وأوضح أن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها جورجيا مع عدد من دول العالم تتيح للمستثمرين وصولًا معفيًا من الرسوم الجمركية إلى أكثر من 2.3 مليار مستهلك، موزعين على الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والصين، وتركيا، ودول رابطة الدول المستقلة.

وأشار ناداريشفيلي إلى مجموعة من مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية التي تعمل جورجيا على إنجازها مثل تطوير ميناء أناكليا البحري العميق، ومشروع كابل البحر الأسود البحري الذي سيربط شبكة الكهرباء الجورجية مباشرةً بأوروبا، وتطوير مطار تبليسي الدولي الجديد، وتحديث شبكات الطرق السريعة والسكك الحديدية، وغيرها من المشاريع التي ستعزز من موقع جورجيا كبوابة للتجارة والطاقة والتواصل في جميع أنحاء المنطقة.

من جهته قال جيورجي بيرتايا، رئيس غرفة التجارة والصناعة الجورجية، إن العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات تشهد تطوراً متسارعاً، مشيدا بالجهود التي تبذلها غرفة تجارة دبي لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الجورجي.

وأضاف أن منتدى "مزاولة الأعمال مع جورجيا" يمثل خطوة إستراتيجية وحيوية تمهد الطريق لبناء شراكات تجارية واستثمارية واعدة بين الجانبين، داعيا إلى استكشاف فرص التوسع في السوق الجورجي خاصة في مجالات السياحة والعقارات والطاقة المتجددة والزراعة والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية.

بدورها استعرضت غرفة تجارة دبي خلال المنتدى، مزايا الإمارة بوصفها مركزا استثماريا عالميا يتمتع ببنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية مرنة، وإجراءات حكومية رقمية سريعة، وموقع جغرافي استراتيجي.

وأشارت إلى أن دبي تضم أكثر من 20 منطقة حرة تتيح ملكية أجنبية بنسبة 100%، فيما تُعد موانئها ومطاراتها بوابة لوجستية تربط المستثمرين بأكثر من ملياري نسمة في غضون أربع ساعات طيران، وبـ6 مليارات نسمة في غضون ثماني ساعات طيران.

وتطرقت الغرفة إلى نتائج التحول الرقمي في دبي، ومساهمتها في تصدّر الإمارة العديد من مؤشرات الأداء الاقتصادي العالمي.

يذكر أن وفد غرفة تجارة دبي المشارك في المنتدى يضم 15 شركة تنشط في عدد من القطاعات الحيوية.

