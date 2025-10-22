"نمو" التابعة لـ"أبوظبي العالمي" تُطلق مبادرة تمويل المشتريات للشركات

أبوظبي في 22 أكتوبر /وام/ أعلنت منصة "نمو"، التابعة لـ"أبوظبي العالمي"، عن إطلاق مبادرة تمويل المشتريات، وهي مبادرة خاصة بها تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود حكومية أو عقود مع شركات كبرى من تأمين التمويل بسهولة وسلاسة.

وقال بيان صحفي صادر اليوم، إن المبادرة تربط بين الطلبات المؤكدة من العقود والتمويل اللازم، لتسهيل استفادة الشركات من فرص المشتريات الحكومية والحصول على الدعم التمويلي من المقرضين عبر منصة "نمو" الرقمية.

وستوفر مبادرة تمويل المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل اللازم، كما ستتيح للمقرضين تقييم الشركات استناداً إلى فرص العقود المبرمة، لتسهم بذلك في معالجة فجوة التمويل التي تواجهها عند تنفيذ العقود الحكومية، وتعزز الربط بين فرص المشتريات الحكومية والمؤسسات المالية.

وتجمع المنصة الرقمية للإقراض التابعة لـ"نمو" منظومة واسعة من الشركاء، تشمل شركات التكنولوجيا المالية مثل "CredibleX" و"Erad وKlubwork" و"Ahbi" و"Zelo" و"FlapKap"، فضلاً عن برامج حكومية مثل برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لصندوق خليفة لتطوير المشاريع.

وقال محمد البنعلي، المدير العام لمنصة "نمو"، إن الشركات الصغيرة لم تعد مضطرة لمواجهة تحديات السيولة النقدية بعد فوزها بعقد حكومي أو مؤسسي، مع إطلاق مبادرة تمويل المشتريات، فقد أصبح بإمكانها الآن الحصول على التمويل اللازم لبدء التنفيذ فوراً.

وأفاد بأن رؤية المنصة على المدى البعيد تتمحور حول إنشاء أول قاعدة بيانات وطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، بما يتيح للمقرضين الاطلاع على بيانات فورية، ويرسي أسس نمو أكثر استدامة لهذه الشركات ويدعم مسيرة التنويع الاقتصادي.

وستشكل "قاعدة بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة" منصة وطنية لجمع وربط البيانات الخاصة بهذه الشركات، بما يزوّد المقرضين برؤى فورية تتجاوز النهج التقليدي القائم على الضمانات أو البيانات المالية فقط، وستُسهم في تعزيز كفاءة القرارات الائتمانية المدعومة بالبيانات، من خلال دمج البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية والشركات الكبرى والمؤسسات المالية عبر قنوات آمنة.

وستوفّر هذه المبادرة، بدمجها ضمن منظومة "نمو"، بنية تحتية أساسية لتقوية منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ودعم القطاع الخاص وتعزيز مرونته وتنوعه.

من جانبها، قالت سعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن الصندوق يلتزم بتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال ربطهم بفرص النمو الجديدة، وإن هذا الالتزام يتجلى في برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن التعاون مع منصة "نمو" يؤكد حرص الجانبين على تمكين هذه الشركات، وضمان حصولها على التمويل بسهولةٍ عند الفوز بعقود حكومية ومؤسسية، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها.

من جانبه، قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ"Hub71" منظومة التكنولوجيا التي تدعم نموّ الشركات الناشئة في أبوظبي، إن منصة "نمو" تسعى إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل بشكل أسهل وأسرع، من خلال تبسيط إجراءات التمويل وربط هذه الشركات بشبكة واسعة من المؤسسات المالية، بما يساعدها على تأمين رأس المال اللازم للنمو، وبما يكمل دور "Hub71" في بناء منظومة ابتكار وريادة أعمال متكاملة.