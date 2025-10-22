"الأمومة والطفولة" يستعرض في منتدى "صفر نفايات" إنجازات الأطفال و اليافعين في مجال الاستدامة

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام/ شارك وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة برئاسة سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس، في أعمال منتدى “صفر نفايات” الذي أقيم برعاية السيدة أمينة أردوغان حرم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، في أسطنبول.

وشاركت سعادة الريم الفلاسي في جلسة للمنتدى بعنوان “مسارات شاملة نحو مستقبل خال من النفايات” بحضور مشاركين من 101 دولة من العالم .

وقالت سعادة الريم الفلاسي في مستهل حديثها إن المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ، علمنا أن التقدم البشري يجب أن ينسجم مع الطبيعة حيث حول الشيخ زايد من خلال مبادرات الري وغرس الأشجار، الأراضي القاحلة إلى واحات مزدهرة .

وأضافت سعادتها أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، “حفظه الله”، يسير على النهج ذاته الذي أرساه الوالد المؤسس، في حماية البيئة وجعل الاستدامة ركيزة رئيسية في رؤية الإمارات المستقبلية، من خلال إطلاق المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، لافتةً سعادتها إلى أن رسائل سموه المتكررة خلال الفعاليات الدولية تؤكد أن مسؤولية حماية الكوكب مسؤولية دولية، وأن التزام الإمارات بالاستدامة راسخ ومتواصل.

وأشارت إلى أن الرؤية البيئية لدولة الإمارات تطورت من التزام وطني إلى نموذج للقيادة العالمية، موضحة أنه خلال مؤتمر الأطراف (COP28) جمعت الإمارات حكومات العالم وقطاعاته وشبابه في واحد من أكثر حوارات المناخ شمولاً على الإطلاق، مما ساهم في وضع الرؤية موضع التنفيذ، وكان من بين نتائج المؤتمر مبادرة “صفر نفايات” التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة، وتدوير- شركة أبوظبي لإدارة النفايات خلال (COP28)، بهدف تعزيز جهود إزالة الكربون الناتج عن قطاع النفايات، وإنشاء منصة للاقتصاد الدائري، ما يعكس التزام دولة الإمارات بتحقيق مستهدفات الاستدامة.

وأكدت أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على ثقة بأن بناء أمة مستدامة يبدأ بقيم مستدامة تُعلّم في سن مبكرة، وتُعاش يوميًا، وتُنشر على نطاق واسع.

وأضافت سعادتها أنه من خلال البرلمان الإماراتي للطفل، ومشاركة الأعضاء اليافعين في نقاشات حول السياسات البيئية والتنمية المستدامة، تم إتاحة فرصة المشاركة للأطفال في تشكيل المجتمع الذي سيقودونه يومًا ما، وبالشراكة مع اليونيسف، يُتبنى برنامج “سفراء اليونيسف COP28 ” اليافعين من خلال تنظيم حملات من أجل العمل المناخي و التمثيل الدولي، وشارك الأطفال في Cop27 في شرم الشيخ، وتم إعلان شعار يوم الطفل الإماراتي لعام 2023 ليكون “ حق الطفل في بيئة آمنة ومستدامة”، وفي “ مؤتمر الأطراف cop28 “ جمع الحوار الإماراتي الألماني للأطفال حول تغير المناخ أطفالاً من كلا البلدين لتبادل وجهات النظر والحلول.

ولفتت إلى أن "جائزة البيئة للطفل " التي أطلقها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة والتي جاءت بناء على اقتراح من المجلس الاستشاري للأطفال في المجلس، تكرم أولئك الذين يقترحون حلولًا إبداعية في مجالات الطاقة المتجددة، والحد من النفايات، وحماية البيئة البحرية، مؤكدةً أن رفاهية الأطفال لا تنفصل عن صحة كوكبنا .

وأشارت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، إلى برنامج ماستركلاس الصغار الذي ينظمه المجلس ويتناول موضوعات مختلفة منها حماية البيئة وإعادة التدوير، حيث يتعلم الأطفال عمليًا كيفية تقليل النفايات والاهتمام بمحيطهم، وتُعرّف مبادرة "المتطوع الصغير" التي أطلقها المجلس الأطفال بكيفية خدمة المجتمع، مُغرسةً فيهم التعاطف والمسؤولية المجتمعية منذ نعومة أظفارهم.

وذكرت أن مسيرة دولة الإمارات نحو الاستدامة متوارثة عبر الأجيال، من قادتنا إلى شعبنا، ومن شعبنا إلى أبنائهم، لافتة إلى أنها تبدأ بالوعي، وتستمر من خلال التعليم والقدوة الحسنة، وكل طفل يتعلم حماية البيئة اليوم يضمن لنا جميعًا غدًا أنظف وأكثر أمانًا لعالمه.

وأكدت سعادة الريم الفلاسي في ختام الجلسة حرص دولة الإمارات ممثلة في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على مشاركة الأطفال واليافعين في المحافل الدولية، لإبداء آرائهم في القضايا المتعلقة بمستقبلهم لحماية البيئة، داعية ممثلي الجهات المعنية المشاركين في المنتدى إلى دعم هذا التوجه.