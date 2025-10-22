الأمم المتحدة تعتمد توصيات اتحاد الإعلاميين العرب في جلستها رفيعة المستوى

نيويورك في 22 أكتوبر/ وام/ اعتمدت الأمم المتحدة في جلستها رفيعة المستوى ضمن فعاليات أسبوع الأمم المتحدة الرقمي (Digital@UNGA2025)، التوصيات المقدمة من اتحاد الإعلاميين العرب – عضو الأمم المتحدة، والتي عقدت برئاسة الإعلامي الدكتور أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب، وبمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية البارزة من مختلف الدول العربية.

وتناولت الجلسة التي عقدت تحت عنوان "الإعلام الرقمي الشامل: جسر للتعاون والابتكار من أجل مستقبل مستدام"، محاور الابتكار، والحوكمة الرقمية، ودور الإعلام في دعم التنمية المستدامة.

شارك في الجلسة الأستاذة الدكتورة حنان يوسف عميد كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية في الإمارات، والدكتورة نجلاء الدوخي مدير الاتصال الحكومي بالإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومؤنس المردي رئيس تحرير صحيفة البلاد البحرينية، وأحمد عبد الرحمن رئيس تحرير صحيفة الصباح العربي، والدكتورة رضا الكرداوي من إذاعة الشباب والرياضة، وكريمة الشبوكي من تلفزيون ليبيا، وعبير ظلام من إذاعة صوت العرب، والأستاذ الدكتور جاسم الياقوت نائب رئيس اتحاد الإعلاميين العرب بالمملكة العربية السعودية.

وأدارت الجلسة الدكتورة نرمين سليم، مدير عام اتحاد الإعلاميين العرب، بينما قدّم الأستاذ الدكتور مثنى عبد الرزاق، رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات، مداخلة ثرية حول دور الجامعات في تمكين الشباب وتأهيلهم لمواكبة الثورة الرقمية بوعي ومسؤولية.

وشملت التوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة عن اتحاد الإعلاميين العرب، إنشاء محكمة العدل الإعلامية لتكون مظلة عالمية تُعنى بالفصل في النزاعات الإعلامية، وتكريس مبادئ النزاهة والأخلاقيات في العمل الإعلامي، وإصدار ميثاق الإعلام من أجل التحول الرقمي المستدام، الذي يهدف إلى وضع أطر مهنية وأخلاقية تضمن الشفافية والمصداقية والأمن الرقمي في المنصات الإعلامية، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل رقمية للشباب العربي عبر شراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية، لتطوير مهاراتهم في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما شملت التوصيات، استحداث “رخصة الإعلام الرقمي المهنية” كمؤهل معتمد يقيّم كفاءة العاملين في المجال الإعلامي وفق المعايير الدولية، وتقديم منح دراسية في الأمن المعلوماتي وحماية البيانات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، ضمن مبادرة لتعزيز الثقافة الرقمية والمسؤولية الإعلامية ، وإطلاق شراكات عربية – أممية لدعم الحوكمة الإعلامية وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التضليل الرقمي وخطاب الكراهية عبر المنصات.

وأشادت الأمم المتحدة في تقريرها الختامي بالدور الريادي لاتحاد الإعلاميين العرب في تعزيز قيم المسؤولية الإعلامية ونشر ثقافة التحول الرقمي الآمن والمستدام، معتبرة أن التوصيات المعتمدة تشكل “نقطة تحول في منظومة الإعلام العربي الحديث”.

من جهته أعرب الدكتور أحمد نور، في ختام الجلسة، عن امتنانه لتقدير الأمم المتحدة لجهود الاتحاد، مؤكدًا أن الإعلام العربي اليوم يقف في طليعة التغيير، بوصفه أداة للسلام، وركيزة أساسية في بناء مجتمعات المعرفة المستدامة.