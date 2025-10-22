مقدونيا الشمالية تشارك لأول مرة في "الأسبوع العالمي للغذاء" بأبوظبي

أبوظبي في 22 أكتوبر /وام/ تشارك جمهورية مقدونيا الشمالية للمرة الأولى في "الأسبوع العالمي للغذاء" الذي يُقام في مركز أدنيك بأبوظبي، وتقدم تجربة غذائية فريدة تعكس تراثها الغني في هذا المجال، في خطوة تهدف إلى تعريف السوق الإماراتية بالمذاق التقليدي لمنتجات بلاد البلقان وجذب المستهلكين الباحثين عن الأصالة والتميز.

وقال كريستي جيرجيف، الرئيس التنفيذي لشركة "Best Food Gjorgiev Dairy"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مقدونيا تتميز بتراث طويل في صناعة الأطعمة التقليدية يمنح كل منتج نكهة فريدة وأصيلة، مشيرًا إلى أن أشعة الشمس التي تزخر بها البلاد تضيف جودة استثنائية لهذه المنتجات.

وأضاف أن الهدف من المشاركة هو البحث عن موزعين ومستوردين محليين في الإمارات لتقديم هذه النكهات وفق وصفات أصيلة، وتقديم تجربة استثنائية للمستهلك الإماراتي، مع التركيز على منتجات فريدة مثل الجبن المختلط من حليب البقر والغنم.

واستعرضت شركة "Altera Food" ضمن جناح جمهورية مقدونيا الشمالية، منتجاتها من الخضروات والفواكه المزروعة في منطقة تتمتع بظروف مناخية تصل إلى حوالي 300 يوم مشمس سنويًا، والتي تعكس المذاق التقليدي لمقدونيا، وتشمل المقبلات، والخضروات المخللة، ومربيات الفواكه منخفضة السكر.

كما عرضت شركة "KIM Food Industry" المقدونية التي تأسست عام 1999، مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والمعلبات، بينما تتميز شركة "VORI Jordanka DOOEL"، التي تأسست عام 1991 في مدينة غيفغليا، باستخدام مكونات طبيعية ومحلية، مع التركيز على الجودة والنكهة التقليدية التي تعكس أصالة وتميز المنتجات المقدونية.