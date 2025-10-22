"أبوظبي للطفولة المبكرة" و"Hub71" تدمجان مبادرة "أنجال زِ" ضمن برنامج "Access"

أبوظبي في 22 أكتوبر /وام/ أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ومنصة "Hub71" منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن شراكة جديدة تهدف إلى دمج مبادرة "أنجال زِ" التي تقودها الهيئة ضمن برنامج "Access" لبناء الشركات التابع لـ"Hub71"، وذلك بهدف دعم الشركات الناشئة التي تطوّر حلولاً مبتكرة تعزّز رفاهية الأطفال والأسر والمجتمعات.

وبموجب هذه الشراكة، ستنضم خمس شركات ناشئة إلى المجموعة 19 من برنامج "Access" التابع لمنصة "Hub71"، ستحصل كل منها على توجيهات مخصّصة، وفرص حقيقية للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تمويل لتنفيذ مشاريعها التجريبية في أبوظبي.

ويُعد "Access" برنامجًا رئيسيًا من "Hub71" يمكّن مؤسسي الشركات الناشئة من الحصول على حزمة دعم شاملة والوصول المباشر إلى منظومة أبوظبي المتكاملة لتوسيع أعمالهم عالمياً انطلاقًا من العاصمة الإماراتية.

وستقوم "Hub71"، بموجب الاتفاقية، بتصميم وتنفيذ رحلة نمو وتوطين مدتها 12 أسبوعاً للشركات الناشئة التابعة للهيئة ضمن البرنامج، تغطي جميع مراحل التشغيل من الاستقطاب والتوجيه المتخصّص حتى تأسيس الشركات، والتفاعل المجتمعي، وتنظيم الفعاليات، وتطوير الشراكات، وتنسيق التجارب الأولية.

و ستعمل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بصفتها مُمكِّناً إستراتيجياً، على تحديد المجالات ذات الأولوية، ودعم مشاركة الشركات الناشئة التي تركّز على تنمية الطفولة المبكّرة وتعزيز صحة ورفاهية الأسرة، كما ستشارك في مراجعة الطلبات، وتصميم المشاريع التجريبية، وتقديم التمويل اللازم لمساعدة الشركات الناشئة المُختارة على توطين حلولها المبتكرة والتحقق من فعاليتها ومدى جدواها ضمن الإمارة.

وستحصل الشركات الناشئة المشاركة على مجموعة من المزايا القياسية التي يقدمها برنامج "Access"، تشمل حوافز عينية بقيمة 500 ألف درهم، وبرامج توجيه وإرشاد، وفرص التواصل مع المستثمرين والشركات، إلى جانب الانضمام إلى مجتمع مزدهر يُمكّنها من تسريع نموها وتوسيع نطاق أعمالها ضمن منظومة الابتكار والريادة في أبوظبي.

وقال سعادة الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، إن الشراكة مع "Hub71" تجسد التزام الهيئة برعاية جيل جديد من الشركات الناشئة التي تضع رفاهية وصحة الأطفال كأولوية وركيزة أساسية للابتكار، ما يسهم في تحقيق تأثير حقيقي وملموس، ويعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في مجال الطفولة المبكرة.

من جانبه، قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ"Hub71"، إن هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة شريك محوري في مسيرة "Hub71"، وإن التعاون بين الجانبين من خلال دعم مبادرة "أنجال زِ"، سيسهم في تمكين مؤسسي الشركات الناشئة الذين يسعون إلى تحويل أفكارهم إلى حلول ملموسة ذات تأثير من أبوظبي.

وستتقدّم الشركات الخمس التابعة لبرنامج "أنجال ز" ضمن برنامج "Access" بالتوازي مع بقية أعضاء المجموعة، لتحصل على دعم مصمَّم خصيصًا لتسريع تنفيذ التجارب الأولية في القطاعات الحكومية والخاصة بأبوظبي. وستبقى عملية الاختيار تنافسية قائمة على الجدارة، حيث تُقيَّم الطلبات بشكل مشترك من قبل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة و"Hub71" وفق معايير الملاءمة بين التحدّي والحل، وقابلية التوسّع، ومدى توافق الحلول مع أولويات أبوظبي.