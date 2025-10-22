جامعة خليفة تستعرض مبادراتها المبتكرة خلال الأسبوع العالمي للغذاء

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام/ تستعرض جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، مجموعة من المبادرات المبتكرة خلال مشاركتها في الأسبوع العالمي للغذاء بأبوظبي تشمل جهاز "تاتش رايب" الذي أطلقته مؤخرا، وهو جهاز استشعار لقياس مدى نضج الفاكهة ويعتمد على اللمس بالإبهام و أربع مبادرات بحثية من مركز تكنولوجيا وأمن الغذاء التابع لها.

كما يطلع جناح الجامعة الزوار على مبادرة "إيه جي إكس"، وهي مزرعة عمودية مغلقة تمتد على مساحة 65000 قدم مربع في أبوظبي، وتعد جزءا من مركز تكنولوجيا وأمن الغذاء.

وتشمل الابتكارات أيضا مشروع "مسحوق حليب الإبل المعزز حيويا" الذي يتبع مركز تكنولوجيا وأمن الغذاء ويركز على تطوير مسحوق من حليب الإبل المعزز بالعناصر الحيوية المفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي، وأيضا مشروع "الجبن الأبيض المستخرج من حليب الإبل" والذي يهدف إلى إنتاج جبن عالي الجودة من حليب الإبل يتميز بقيمته الغذائية ونكهته الفريدة.

كما تعرض أيضا مشروع "شاي بذور التمر" المنكه والصحي، ومشروع الرقائق المستدامة القابلة للتحلل الحيوي والصديقة للبيئة لأنها مصنوعة من بذور التمر وتستخدم في تعبئة وتغليف الأغذية.

وتركز ثلاث شركات ناشئة أخرى تستعرضها الجامعة أثناء الحدث، على الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتشمل شركة "بولينماتيك" وهو جهاز للتلقيح الروبوتي يتسم بكفائته وانخفاض كلفته وسهولة استخدامه، وتطبيق عبر الهاتف النقال لرصد صحة النباتات، ومسيرة ذكية للاستخدام في مجال التكنولوجيا الزراعية، حيث ترصد صحة النباتات وتقدر حجم المحاصيل الناتجة.

وقال الدكتور بيان شريف الرئيس الأكاديمي ، إن حلول التكنولوجيا الزراعية التي أظهرتها جامعة خليفة خلال فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2025، تعكس مستوى البحوث التكنولوجية المتطورة التي لا تركز على قطاع الزراعة في المنطقة فحسب، بل تشمل أيضا مختلف الجهات العالمية ذات الصلة.

وأضاف :"تتماشى المبادرات مع أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تركز على الأمن الغذائي والبنية التحتية الزراعية ، حيث صممت هذه التكنولوجيات وطورت في مختبرات جامعة خليفة البحثية ويمكن الاستفادة منها في أي مكان في العالم يعتمد على الزراعة كركيزة أساسية للاقتصاد، بما ييسر عملية تحديث هذا القطاع الحيوي، مع العمل على تمكين الإنتاج المستدام وسهولة الوصول إلى إنتاج المزارع.