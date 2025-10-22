الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق خدمة (ISSN)

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام / أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع المركز الدولي لتسجيل المنشورات الدورية (ISSN)، خدمةَ مركز الإمارات للترقيم الدولي الموحد للدوريات، بوصفه الممثل الرسمي والوكيل الحصري في الدولة للمركز الدولي لتسجيل المنشورات الدورية اعتباراً من 21 اكتوبر 2025.

يخصّص مركز الإمارات للترقيم الدولي الموحّد للدوريات، أرقامَ الرقم الدولي الموحد للدوريات المنشورة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو المعرّف الموحّد الذي يستخدم في ترقيم المنشورات المسلسلة، والمصادر المستمرة الأخرى مثل: الدوريات، والمجلات، والنّشرات، والصحف، والحوليات، والسلاسل المنشورة في شكل مطبوع أو رقمي أو في أي وسائط أخرى.

ويقوم مركز الإمارات بإدراجها في الببليوغرافية الوطنية، إضافة إلى بوابة الرقم الدولي الموحّد للدوريات (https://portal.issn.org) بما يسهم في نشر الإنتاج الفكري من الدوريات الإماراتية والوصول إليها من مختلف أنحاء العالم وفي توزيعها وزيادة انتشارها.

وقال سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: "تُعد المبادرة تتويجاً للجهود التعاونية بين المركز الدولي لتسجيل المنشورات الدورية والأرشيف والمكتبة الوطنية، وتهدف إلى تسهيل عمليات تسجيل الدوريات والمطبوعات المتسلسلة الإماراتية وفقًا للمعايير الدولية والتعريف بها دوليًّا، وهذا ما يعزز المشهد الثقافي ومكانة الدولة باعتبارها مركزًا للإشعاع الثقافي".

وأكد أن الخدمة خطوة مهمة على طريق حفظ ذاكرة الوطن، فهي الهوية الحقيقية للدورية؛ إذ إن هذا الرقم الخاص (ISSN) يميز الدورية عن سواها من الإصدارات، وهذا كفيل بإثراء مجتمعات المعرفة لأنه يضمن للدوريات انتشارها عالميًّا، وهذا يعزز واقع الاقتصاد المعرفي والحوار بين الحضارات.

وأضاف: ومع تفعيل البوابة الرقمية للخدمة https://www.nla.ae/en/national-library/uae-national-issn-centre/ فإن الأرشيف والمكتبة الوطنية على أتمّ الاستعداد لاستقبال طلبات الناشرين ومنح الرقم المعياري الدولي للدوريات (ISSN) للدوريات الإماراتية بهدف تعزيز صناعة النشر.

وقالت الدكتورة غايل بكيه، مديرة المركز الدولي للترقيم الدولي الموحد للدوريات (ISSN): "بفضل المستوى العالي من الاحترافية لدى فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي، والحوار المفتوح والبنّاء، كان تعاوننا مع زملائنا في دولة الإمارات مرضيا جدًّا. وأودّ أن أشيد بمدربي المركز الدولي لدعمهم المركز الجديد في إنتاج بيانات وصفية عالية الجودة وتنفيذ العمليات التقنية لتنزيل البيانات في بوابة ISSN العالمية، ويسرني أن مركز الإمارات للترقيم الدولي الموحد للدوريات من المقرر أن يُفتتح في أكتوبر الجاري، وهذا ما سيعزز مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شبكتنا".

