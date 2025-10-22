"مرجان" و "راك للضيافة القابضة" تعلنان عن اندماج إستراتيجي لتعزيز مستقبل رأس الخيمة وجهة عالمية للعيش والاستثمار

رأس الخيمة في 22 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة مرجان، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وراك للضيافة القابضة، التي تدير مجموعة متنوعة من أصول الفنادق والضيافة والترفيه في إمارة رأس الخيمة، عن اندماج استراتيجي لتأسيس كيان موحد يعمل تحت مظلة مرجان.

ويجمع هذا الاندماج بين الخبرات العالمية في قطاع الضيافة والرؤى الطموحة لتطوير الأراضي، لتشكيل مؤسسة ديناميكية جاهزة للمستقبل.

وستقوم شركة مرجان بدمج عمليات تطوير العقارات، وأعمال الضيافة، وتجارب الحياة العصرية تحت مظلة واحدة. واستلهاماً من رؤية رأس الخيمة 2030، ستقود مرجان، بصفتها واحدة ضمن أكبر شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، مسيرة نمو رأس الخيمة لتعزز دورها كمركزٍ عالميٍ للعيش والاستثمار. كما ستدفع عجلة الاستثمارات الكبرى، وتعزز القطاع السياحي، وتحقق قيمة طويلة الأمد للمستثمرين بصفتها الوجهة المتكاملة والمنصة العقارية الرائدة في المنطقة.

وقال الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مرجان: تلتزم رأس الخيمة برؤيتها الرامية إلى دفع عجلة التقدم والتنمية المستدامة، مع الاحتفاء بتاريخها العريق، والحفاظ على إرثها، وصون هويتها ، مشيرا إلى أن رؤية رأس الخيمة 2030 حدّدت طموح الإمارة لتكون رائدة في المنطقة من حيث جودة الحياة، ومكانًا تزدهر فيه الفرص.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مرجان : أنه انطلاقًا من رؤية رأس الخيمة للتنمية المستدامة، سيُسهم هذا الاندماج في خلق فرص وظيفية متميزة للمواطنين، وتطوير القدرات الوطنية، وتعزيز مكانتنا كمركز للفرص والابتكار. وقد تم قرار الدمج بين الجهتين على أسس راسخة لبدء فصل جديد من التقدم والنجاح، مما يُمكننا من تطوير وجهات رائدة ونموذجية متجذّرة في هوية رأس الخيمة الفريدة مع الاستعداد في ظل جهودنا المشتركة، الاستعداد التام لبناء مجمعات نابضة بالحياة تُجسّد رؤية الإمارة الطموحة للازدهار المستدام.

وستقود شركة مرجان عملية التحول في رأس الخيمة من خلال تطوير مخططات رئيسية طموحة، بما يُعزز تطوير الوجهات السياحية. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والبيانات ، ستطلق مرجان مشاريع متعددة الاستخدامات، يتم دمجها بسلاسة مع البنية التحتية الأساسية للمجتمعات النابضة بالحياة، والمرافق الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم وجودة الحياة. وتشمل هذه المشاريع المصممة بعناية جزيرة المرجان، وراك سنترال، وشاطئ مرجان، والمخطط الرئيسي المرتقب لجبل جيس، وهي مصممة للارتقاء بجودة حياة السكان، وتعزيز تجارب السفر والترفيه للزوار، واستطقاب فرص استثمارية متنوعة.

من جانبه قال عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": تقود مرجان عملية تطوير رأس الخيمة ووضع المخططات الرئيسية لتحويلها إلى مدينة ذكية وأصيلة ومترابطة في المستقبل، ووجهة مليئة بالحياة يجد فيها الأفراد والشركات والمجتمعات فرصاً للنمو والازدهار. وستُرسّخ مرجان مكانة رأس الخيمة كمركز عالمي للحياة العصرية والاستثمار في المستقبل.

بعد الإطلاق الناجح لوجهة شاطئ مرجان، المخطط الرئيسي المتعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية الأكثر تكاملًا في دولة الإمارات، تواصل الإمارة تنفيذ أعمال البنية التحتية ضمن المخطط الرئيسي الذي يمتد على مساحة 85 مليون قدم مربع. وقد تم تصميم شاطئ مرجان حول ثمانية أحياء متميزة، وستضم 22,000 وحدة سكنية و12,000 غرفة فندقية فاخرة، وتستوعب 74,000 مقيم، و32,000 موظف، وتستقبل ما يصل إلى 180,000 زائر سنويا.

ويمتد شاطئ مرجان على طول 3 كيلومترات من الخليج العربي، ويشمل 6.5 مليون قدم مربع من المساحات الخضراء، ما يربط بين تطوير البنية التحتية وإنشاء المساحات العامة المجتمعية التي ستدعم أسلوب حياة أصيلًا يعزز الترابط وسهولة التنقل، مما يُميز رأس الخيمة كمركز مستدام للاستثمار وبوابة سياحية رائدة.

وتأكيدا لدعمها لهدف رؤية رأس الخيمة 2030، تعمل مرجان لاستقطاب 3.5 مليون زائر سنويًا إلى الإمارة، بحيث يشكل الزوار الدوليون نسبة 60% من إجمالي السياح في الإمارة، ستعمل مرجان على توسيع القدرة الاستيعابية الفندقية في رأس الخيمة، من خلال استقطاب أبرز العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك أرقى علامات الضيافة الفاخرة على مستوى العالم.

في إطار التوسع نحو المناطق الجبلية، ستقوم مرجان بتطوير 100 كيلومتر من مسارات المشي وركوب الدراجات خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يُعيد تعريف السياحة الحيوية في المنطقة ويُبرز المناظر الطبيعية الخلابة في رأس الخيمة. وتخطط مرجان لاستقطاب أكثر من 20,000 من جمهور المهرجانات إلى الإمارة من خلال فعاليات ثقافية وترفيهية عالمية المستوى.

وفي دعمها لمنظومة الضيافة في رأس الخيمة، ستوفر مرجان مرافق إقامة عالمية المستوى لأكثر من 15,000 من العاملين في قطاع الضيافة، بما يضمن مستويات معيشية استثنائية تجذب وتحافظ على أفضل الكفاءات، كما ستدير مرافق غسيل متطورة تعالج أكثر من 100,000 طن سنويا باستخدام أقل قدر ممكن من الطاقة، مما يُعزز التميز التشغيلي والاستدامة في مختلف أنحاء هذه الوجهة المتميزة.

يُرسّخ هذا الاندماج مكانة الكيان الجديد كمؤسسة قوية وجاهزة للمستقبل، قادرة على دفع رأس الخيمة نحو فصل جديد من النمو. ويدعم التوسع في أسواق جديدة، ويُعزز تقديم عروض نمط حياة عصرية متميزة، كما سيجذب أفضل الكفاءات والاستثمارات العالمية.

