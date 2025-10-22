دبي الرقمية تستعرض تجربة المدينة الذكية في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ

دبي في 22 أكتوبر/وام/ تشارك دبي الرقمية في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025 الذي تستضيفه دبي من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي .

وأكد سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية، على أهمية القمة في ظل التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا وانعكاساتها على الحياة الحضرية.

وقال: "يأتي انعقاد القمة هذا العام في دبي ليؤكد مكانة المدينة كمختبر مفتوح لمستقبل المدن ومنصة عالمية للأفكار المبتكرة التي تصوغ نماذج جديدة للحياة الحضرية الذكية والمستدامة فدبي قدّمت نموذجاً يقوم على أن المدن لا تُبنى بالبنى التحتية فقط بل بالبنى الفكرية والإنسانية التي تجعل من التكنولوجيا أداة للارتقاء بجودة الحياة ومن البيانات لغة تُترجم طموحات الإنسان إلى واقع ملموس".

وأضاف: "نحن في دبي الرقمية ننظر إلى التحول الرقمي كرحلة إنسانية قبل أن يكون تقنية ففي مدينة تستضيف أكثر من 200 جنسية يبرز التفاعل الإنساني كأحد محركات النجاح فيما يسهم التنوع في جعل دبي نموذجاً للمدينة التي تقود مستقبل الحياة الحضرية استناداً إلى التكنولوجيا المتقدمة، ومشاركة تجربتنا من خلال هذا الحدث وتسليط الضوء على مفهوم المدينة كخدمة الذي يهدف إلى تحقيق رضا الإنسان وسعادته".

وتتناول القمة ثلاثة محاور رئيسية تشمل مراكز الاتصال المعنية بالتحول الرقمي والطاقة والتنقل والتعليم ومراكز الحلول التي تركز على القيادة الحضرية وجودة الحياة والاقتصاد الإبداعي ومراكز المرونة التي تبحث في الحلول البيئية والتكيّف المناخي والأمن الغذائي والمائي .