الصحة تنظم فعاليات توعوية لتعزيز صحة كبار السن

دبي في 22 أكتوبر/ وام/ نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فعاليات توعوية، بمشاركة سفراء الصحة والعمر المديد، ضمن مراحل تنفيذ الحملة التوعوية الوطنية لتعزيز صحة كبار السن، والتي تستمر لمدة شهر تحت شعار "خلك قريب.. وجودك صحة ووقاية".

يأتي ذلك في إطار الخطة الوطنية المتكاملة التي أطلقتها الوزارة مع الشركاء لدعم صحة كبار السن، تجسيداً للتوجهات الحكومية لنشر مفاهيم التقدم الصحي في العمر، وتقوية الترابط الأسري والمجتمعي مع هذه الفئة، مما يرسخ قيم التكافل والتلاحم في عام المجتمع.

وركزت أنشطة الفعاليات، التي نفذتها المكاتب التمثيلية للوزارة، على تعزيز الوعي بأهمية الحرص على مقومات الشيخوخة الصحية والتقدم في العمر بأسلوب صحي، مع ضرورة إجراء الفحوصات الدورية وأخذ التطعيمات الأساسية الموصي بها لكبار السن، مثل فحوص ضغط الدم والسكري والكوليسترول، إضافة إلى الكشف المبكر عن هشاشة العظام وبعض أنواع السرطان، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الغذاء الصحي المتوازن، وتقليل السكريات والدهون المشبعة، مما يسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة.

وشهدت الفعاليات مشاركة سفراء الصحة والعمر المديد، الذين نظموا فقرات تثقيفية تفاعلية مع إجراء بعض الأنشطة البدنية والرياضية، وقدموا نصائح عملية لبدء ممارسة التمارين تدريجياً، من المشي اليومي وصولاً إلى 150 دقيقة أسبوعياً من النشاط الهوائي المعتدل، وذلك في إطار تشجيع المشاركة المجتمعية عبر مبادرة "سفراء الصحة والعمر المديد" والفعاليات الميدانية، لإشراك الأسر والأفراد في دعم صحة كبار السن.

وتم التركيز على أهمية تمارين المقاومة والتوازن والمرونة بعد سن الخمسين، مع الإرشادات حول الوقاية من الإصابات، بالإضافة إلى عرض مسرحيات طلابية، وإقامة معارض تراثية ووإجراء فحوصات طبية مجانية لمجموعات من كبار السن.

وتهدف الخطوة إلى ترسيخ ثقافة التقدم الصحي في العمر، وزيادة الإقبال على الفحوصات الوقائية والتطعيمات، وتأهيل الأسر ومقدمي الرعاية بالمعارف والمهارات اللازمة، مع تعزيز التنسيق متعدد القطاعات لتقديم رعاية متكاملة لكبار السن، وخفض عوامل الاختطار للأمراض المزمنة عبر التغذية والنشاط البدني، ودعم المشاركة المجتمعية لصون كرامة واستقلالية كبار السن وتعزيز جودة حياتهم، فضلاً عن بناء نماذج مستدامة للرعاية المرتكزة على الوقاية، ومواءمة الخدمات مع الاحتياجات الفردية، مع قياس الأثر بمؤشرات واضحة، تحقيقاً لأهداف رؤية "نحن الإمارات 2031".

وأقيمت الفعاليات التوعوية بمشاركة مجتمعية واسعة في كافة إمارات الدولة ، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء ومن بينهم وزارة تمكين المجتمع، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومكتب شؤون المواطنين بعجمان، وشركة "جلاكسو سميث كلاين".

