"قرية العسل" تفتح آفاقاً لتسويق المنتجات المحلية في "الظفرة للتمور"

الظفرة في 22 أكتوبر/ وام/ توفر "قرية العسل" في مهرجان ومزاد الظفرة للتمور مساحة مميزة لمنتجي العسل وأصحاب المناحل والشركات المتخصّصة في إنتاج العسل ومشتقاته، لعرض منتجاتهم أمام الزوار طيلة أيام المهرجان، الذي يعقد بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث في مدينة ليوا، ويستمر حتى 26 أكتوبر الجاري.

وتضم القرية 15 جناحاً مخصصاً لعرض أنواع العسل المختلفة ومشتقاته، بما يتيح للزوار فرصة التعرف إلى العسل الإماراتي الأصيل وشراء ما يحتاجونه من منتجات عالية الجودة، وتهدف إلى تمكين النحالين المحليين ودعم أصحاب المصانع والمناحل، وتحفيز الإنتاج الوطني من العسل، إضافة إلى نشر الوعي بقيمته الغذائية والعلاجية، وترسيخ مكانته كمنتج وطني يرتبط بالبيئة المحلية وتراث النخلة والنحل في دولة الإمارات.

وأعرب الزوار عن إعجابهم بفكرة تخصيص منصّة للعسل ضمن فعاليات المهرجان، مشيدين بتنوع المنتجات وجودتها العالية، ومؤكدين أن القرية أضافت بُعداً جديداً للمهرجان من خلال تعريفهم بأصناف العسل الإماراتي وطرق استخراجه وفوائده الصحية والغذائية، كما أتاحت لهم فرصة اقتناء منتجات طبيعية عالية الجودة.

واتاحت القرية للمشاركين فرصاً جديدة لتسويق منتجاتهم، والتواصل مع زبائن جدد، وأيضاً تبادل الخبرات بين النحالين والمصنّعين، كما عزز الإقبال الكبير منذ اليوم الأول ثقة الجمهور بالمنتج الإماراتي.

ويرتبط إنتاج العسل في الدولة بثلاثة مواسم رئيسة تعتمد على كمية الأمطار وتنوّع الغطاء النباتي، وتعرف الدولة بإنتاج عسل السمر والسدر والغاف، إلى جانب أنواع أخرى تنسب إلى المناطق التي تنتجها مثل عسل وادي الحلو ورأس الخيمة وحتا، ما يعكس ثراء البيئة المحلية وتنوع مصادر العسل الإماراتي.