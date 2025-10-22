"مبادلة بايو" تُطلق مجموعة من الأدوية المُنتجة محليا

أبوظبي في 22 أكتوبر /وام/ أعلنت مبادلة بايو، الشركة المتخصصة في الصناعات الدوائية عن إطلاقها ثمانية أدوية أساسية جديدة في سوق الإمارات، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن الدوائي والصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

ويُمثّل الإعلان تقدماً سريعاً نحو تحقيق طموحات الدولة لتصبح مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية من خلال دعم صناعة الدواء محلياً، وتوفير الأدوية الأساسية عالية الجودة، حيث تشمل الأدوية الجديدة علاجات حيوية، يزداد الطلب عليها في المستشفيات والعيادات والمرضى في جميع أنحاء الدولة، وهي: " * ريفاروكسابان (Rivaroxaban): يُوصف للوقاية من الجلطات الدموية في الدماغ والأوعية الدموية الأخرى.. وسوغاماديكس (Sugammadex): يُستخدم لأغراض التعافي من التخدير (الإفاقة) بعد العمليات الجراحية.. و لينيزوليد (Linezolid): مضاد حيوي أساسي، ويوصف لعلاج الالتهابات البكتيرية المقاومة ‏للمضادات الحيوية الأخرى .. و فلوكونازول (Fluconazole): مضاد للفطريات يُستخدم لعلاج الالتهابات الفطرية الشديدة.. و بانتوبرازول (Pantoprazole): نوع بديل من المنتج يُستخدم كحفنة لتقليل حموضة المعدة.. وأوندانسيترون (Ondansetron): نوع بديل من المنتج يُستخدم كحقنة للوقاية من الغثيان والتقيؤ، خصوصاً الناتج عن علاج السرطان.. وبوبيفاكين (Bupivacaine): مخدّر موضعي طويل المفعول لتسكين الألم.. ومحلول كلوريد الصوديوم (Sodium Chloride) للاستنشاق: يستخدم لتطهير الشعب الهوائية وإزالة المخاط من الرئتين".

ويعكس إنتاج هذه الأدوية محلياً ضمن منشآت "بايوفنتشر هيلث كير"، "ويلفارما"، و"جلف إنجكت" التابعة لـ مبادلة بايو استجابة مباشرة للطلب المتزايد على العلاجات الأساسية، ويعزز قدرة المنظومة الصحية على ضمان استمرارية الإمدادات الطبية.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة ورئيس مجلس إدارة مبادلة بايو، "يمثل إطلاق مبادلة بايو، كشركة وطنية رائدة، خطوة إستراتيجية مهمة ومؤثرة في تعزيز منظومة الأمن الدوائي الوطني وترسيخ الإنتاج المحلي للأدوية الأساسية. ويجسد إطلاق هذه المنتجات التزام مبادلة بايو بدعم الجهود الوطنية الهادفة لتمكين منظومة صحية مستدامة محلياً، وضمان توفير مستمر وموثوق للعلاجات الطبية الحيوية انطلاقاً من دولة الإمارات".

و قال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لـ مبادلة بايو: "نركز في مبادلة بايو على بناء قدرات وطنية لتعزيز الوصول إلى الأدوية الأساسية. ويُسعدنا أن نطرح أدوية محلية جديدة تدعم مرافق الرعاية الصحية والمرضى في دولة الإمارات. بما يُجسد التزامنا الراسخ بدعم قطاع الصناعات الدوائية في الدولة، والمساهمة في تعزيز تنافسيته على المستوى العالمي ".

وأضاف حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لـ مبادلة بايو: "تحرص مبادلة بايو على تلبية الاحتياجات الراهنة من الأدوية والعقاقير الطبية، ونعمل من خلال طرح هذه المجموعة من الأدوية الحيوية على دعم مستقبل الصناعات الدوائية في الإمارات والمنطقة. دعماً لرؤيتنا الواضحة لتكون مبادلة بايو من الشركات الرائدة عالمياً في قطاعها".

تجدر الإشارة إلى أن مبادلة بايو تدير 10 منشآت في آسيا وإفريقيا وأوروبا، من بينها 6 منشآت في دولة الإمارات، تتمتع بالقدرة على تصنيع أدوية بتركيبات مختلفة تشمل الأقراص والكبسولات والحقن الوريدية الصغيرة والكبيرة الحجم، بالإضافة إلى قطرات العيون والأذن. وتقوم الشركة بتصنيع وتوزيع أكثر من 10,000 منتج إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.