"جائزة خليفة الدولية" تستعرض ابتكاراتها في "أبوظبي للتمور"

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام / تستعرض جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي خلال مشاركتها في معرض “ أبوظبي للتمور” مجموعة من المشاريع والمبادرات المبتكرة في قطاع زراعة النخيل وصناعات التمور.

وأكد الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أن دولة الإمارات تتمتع بخبرة طويلة في صناعة التمور، ويشهد قطاع نخيل التمر حاليا تحولا نوعيا يعكس رؤية الدولة في بناء نموذج متكامل للابتكار الزراعي المستدام.

وأشار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن تخصيص جناح للابتكار في هذه الدورة يعكس رؤية الجائزة في تحويل المعرفة إلى تطبيق عملي، موضحا أن معرض أبوظبي الدولي للتمور لم يعد مجرد حدث تجاري، بل تحول إلى منصة علمية عالمية لتسريع الحلول الزراعية الذكية مناخيا وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف:" منذ تأسيسها عام 2007 أدركت الجائزة أن الابتكار لم يعد ترفا علميا، بل ضرورة لضمان استدامة الموارد وتحسين جودة الحياة، ومن خلال جناح الابتكار يتم عرض أحدث التقنيات في أنظمة الري الذكية والتحليل الجيني لأشجار النخيل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الإنتاج ومكافحة الآفات إلى جانب مشاريع توظيف مخلفات النخيل في إنتاج منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، وتساهم هذه الأدوات مجتمعة في تعزيز كفاءة النخلة المباركة وتقليل الفاقد في جميع مراحل الإنتاج، ورفع الإنتاجية والجودة في آن واحد".

وأكد أن تنظيم هذا الحدث الدولي في أبوظبي، العاصمة التي أصبحت مرادفاً للاستدامة والريادة البيئية، يعزز مكانتها كمركز عالمي لتطوير حلول مستدامة في قطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي، لافتا إلى أن أبوظبي لا تكتفي برعاية أقدم وأكبر جائزة في هذا المجال، بل أصبحت أيضا حاضنة للمعرفة الزراعية المتقدمة.