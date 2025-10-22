جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تنظم فعالية "يوم بِلد إت للعروض التجريبية"

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام/ أعلن مركز الحضانة وريادة الأعمال في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تنظيم فعالية "يوم بِلد إت للعروض التجريبية" – وهي منصة مخصصة للمطورين والمبتكرين لعرض حلول الذكاء الاصطناعي العاملة أمام منظومة الابتكار في دولة الإمارات.

وعلى عكس الفعاليات التقليدية التي تركز على العروض التقديمية، تتمحور فعالية "بِلد إت" حول عرض المنتجات والنماذج الأولية الفعلية قيد التطوير.

وتشمل شروط المشاركة في الفعالية أن يقدم المشاركون ما يفخرون بابتكاره وأن يكون الذكاء الاصطناعي في جوهره (سواء كان نموذجًا أو وكيلاً ذكيًا أو تدفق عمل)، وأن يقدم المشروع في صورة منتج قيد التطوير مثل نموذج أولي أو مقطع فيديو قصير.

ومن المقرر أن تقام أول نسخة من فعالية "يوم بِلد إت للعروض التجريبية" في 30 أكتوبر 2025 في حديقة مدينة مصدر.

وقد فتح باب المشاركة الآن على أساس مستمر أمام طلاب الجامعات ورواد الأعمال والمهنيين العاملين على تطوير منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وسيحظى المشاركون المختارون بفرصة الانضمام إلى شبكة من أبرز المؤسسات المحلية والعالمية إلى جانب حزمة متكاملة من الاعتمادات التقنية لدعم رحلتهم القادمة، وتشمل رصيد OpenAI بقيمة تصل إلى 2000 دولار ورصيد Nvidia بقيمة تصل إلى 120,000 دولار ورصيد AWS بقيمة 25,000 دولار ورصيد ElevenLabs بقيمة 50,000 دولار ورصيد HuggingFace بقيمة تصل إلى 2,000 دولار ورصيد PostHog بقيمة تصل إلى 50,000 دولار ورصيد Microsoft Azure بقيمة 5,000 دولار وخصم بنسبة 90% من HubSpot.

وقال هاوشن صن، رئيس مركز الحضانة وريادة الأعمال بالإنابة، إن نحو 25% من طلابنا يمتلكون فكرة مشروع ناشئ قيد التطوير، في حين يعمل مطورون آخرون في مختلف أنحاء أبوظبي على ابتكاراتهم الخاصة. ومع ذلك، لم يكن هناك منبر يجمع هذه المواهب لعرض أعمالهم في مراحلها الأولى ومن هنا جاءت فعالية «يوم بِلد إت للعروض التجريبية» لتكون هذا المنبر.

وأضاف:" جمعنا شركات عالمية رائدة مثل NVIDIA وMicrosoft وAWS وElevenLabs وغيرها، التي قدّمت دعمًا يتجاوز 200 ألف دولار من أرصدة الاستخدام التقنية، إيمانًا منها بقدرة المبتكرين على تحويل التجارب الأولية إلى أفكار قابلة للنمو، والأفكار إلى شركات ناشئة".

وساهمت البرامج في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ورش ريادة الأعمال ومبادرة المنح، في إنتاج أكثر من 250 عرضًا لمشروعات ناشئة وتقديم أكثر من 400 ساعة من الإرشاد والتدريب على يد قادة من شركات عالمية مثل OpenAI وMicrosoft.

ومنذ إطلاقه في عام 2023، دعم المركز تأسيس 14 شركة ناشئة تعمل بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وساهم في استقطاب استثمارات خارجية كبيرة، وبناء مجتمع ريادي مزدهر يضم أكثر من 2000 عضو.