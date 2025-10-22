"ايدج" تعزز التعاون الدفاعي مع أنغولا

أبوظبي في 22 أكتوبر / وام / أعلنت مجموعة ايدج أنها في المراحل النهائية من إبرام اتفاقية مع وزارة الداخلية في جمهورية أنغولا لتطبيق برنامج شامل لأمن الحدود، والذي ستنفذه شركتها “بيكن رد” التي وقّعها عمر الزعابي، رئيس قطاع ايدج التجارية.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج إن هذا البرنامج المهم يؤكد على الاستراتيجية الأساسية لمجموعة ايدج في تقديم حلول دفاعية وأمنية متطورة، تم تصنيعها في دولة الإمارات، للشركاء الدوليين حيث تمتاز أنغولا بكونها دولة طموحة ذات رؤية واضحة لتحديث هيكل أمنها الوطني، مما يجعلها شريكًا مثاليًا في تشكيل مستقبل مراقبة الحدود. وباعتبارها واحدة من أهم المبادرات التي تقودها دولة الإمارات، فإنها تبرز قوة قاعدتنا الصناعية الدفاعية وتُظهر دورنا في دعم الحكومات في بناء قدرات أمنية وطنية طويلة الأمد وجاهزة للمستقبل".

وسيتيح البرنامج تطوير القدرات بعيدة المدى من خلال توفير أنظمة قيادة وتحكم حديثة وتدريب خاص بالمهام لتعزيز الوعي بالموقف والجاهزية التشغيلية والاستجابة السريعة في النقاط الحدودية الحرجة. وسيمثل هذا المشروع أحد أهم البرامج الأمنية التي تقودها دولة الإمارات على الصعيد الدولي، ما يُظهر قدرة ايدج الصلبة على تقديم حلول تُلبي أولويات الأمن الوطني المعقدة.

وتعمل هيكلية ايدج لأمن الحدود على دمج التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وطائرات المراقبة بدون طيار، والاتصالات الآمنة، وإدارة البيانات الضخمة مع أنظمة الدفاع التقليدية والأمن المادي متعدد الطبقات. كما يهدف تقديم كل حل خصيصاً ليناسب المتطلبات التشغيلية المحددة للعميل، إلى جانب التغلب على تعقيدات التضاريس الوعرة، وبيئات التهديدات المختلفة، حيث يُوفر أنظمة معيارية قابلة للتشغيل البيني تضمن وعيًا معززًا بالموقف ومزود بتقنية الاستجابة السريعة عبر مناطق جغرافية متنوعة.

وتأتي الاتفاقية في أعقاب صفقة بقيمة مليار يورو تعاقدت بموجبها شركة أبوظبي لبناء السفن، التابعة لمجموعة ايدج، لبناء طرادات من طراز" BR71 MKII " لصالح البحرية الأنغولية.