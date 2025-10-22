صندوق الوطن يحتفي بإنجازات أبناء الإمارات ضمن برنامج "مسرعات سويفت”

أبوظبي في 22 سبتمبر /وام/ نظم صندوق الوطن، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، ملتقى المشاريع الختامية لبرنامج "مبتكري Swift" من أبناء وبنات الإمارات، لاستعراض أهم المشروعات التي أبدعها الطلاب المشاركون في البرنامج بعد اجتيازهم مرحلة التدريب بإشراف ومتابعة من مدربي وخبراء الصندوق.

وتم خلال الملتقى استعراض أهم ستة مشاريع تقنية مبتكرة قام بتصميمها الطلبة خلال فترة التدريب، في خطوة تجسد التزام الصندوق بتمكين الشباب الإماراتي من مهارات البرمجة وريادة الأعمال وتعزيز الابتكار في المجتمع.

وقال سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، إن مبادرات الصندوق في مجال الابتكار والتعليم، ولا سيما برنامجي "تحدي تصميم iOS" و"Swift Accelerator"، تهدف إلى تطوير قدرات الطلبة التقنية وتحفيز روح الريادة لديهم، موضحا أنه تم اختيار 20 طالبًا وطالبة من مدارس الدولة المختلفة للالتحاق بتدريب مكثف على لغة البرمجة "Swift"، تخلله تصميم تطبيقات رقمية متكاملة، تم عرضها أمام لجنة متخصصة من الخبراء والمستثمرين المحتملين، مؤكدا أن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، للعاملين في صندوق الوطن تركز دائما على أهمية تقديم صور الدعم كافة لأبناء وبنات الإمارات لتمكينهم من سوق العمل، أو دعمهم في مجال ريادة الأعمال.

وأضاف أن المشاريع والتجارب الطلابية التي تم استعراضها اليوم، تمثل أفضل النماذج التي استلهم الطلبة المشاركون فيها أفكار مشاريعهم من عام المجتمع في دولة الإمارات؛ إذ ركزت التطبيقات على تقديم حلول تقنية تدعم التفاعل الإيجابي والقيم الثقافية والإنسانية، مشيدا بالمستوى الرفيع الذي قدمه الطلبة، والذي يمثل نواة لجيل رقمي واعد يسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام يعزز مكانة الدولة في مجالات الابتكار.

وأوضح أن هذه المبادرات تعد تطبيقا عمليا لرؤية صندوق الوطن المتمثلة في تمكين جيل رقمي إماراتي قادر على الابتكار والمنافسة عالميًا؛ إذ يمثل البرنامج منصة تعليمية متقدمة تتيح للطلبة تحويل أفكارهم إلى منتجات تقنية تخدم المجتمع وتدعم مستهدفات الاقتصاد المعرفي، وتمثل التزام صندوق الوطن بدعم الطاقات الشابة، وصقل مهاراتهم في مجالات البرمجة والتقنيات الحديثة، بما يواكب رؤية الإمارات 2031 لبناء مستقبل رقمي متكامل واقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وقدم المشاركون ستة مشاريع متنوعة تركز على الهوية الوطنية بين التعليم والسياحة والتراث، هي تطبيق قصصي تفاعلي للحفاظ على التراث الإماراتي للأطفال من 4 إلى 12 عامًا، وتطبيق ذكي يجمع بين المحادثة التفاعلية والخرائط وخدمات الحجز للسياحة الثقافية، وتطبيق ترفيهي يشجع على زيارة المواقع التاريخية والفعاليات الوطنية، ومشروع المنصة الوطنية لتحفيز التطور الشخصي وربط الطلبة بفعاليات صندوق الوطن، وتطبيق يروج للأزياء الإماراتية التقليدية ويجمع بين الأصالة والموضة الحديثة، وتطبيق "لهجتنا" التفاعلي لتعليم اللهجة الإماراتية باستخدام الذكاء الاصطناعي.