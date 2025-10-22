شراكة بين "مزارع العين" و"الظاهرة"

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام/ أعلنت مجموعة مزارع العين، التي تجمع تحت مظلتها خمس علامات تجارية ، اليوم توقيع اتفاقية شراكة لثلاث سنوات مع مجموعة "الظاهرة" ضمن فعاليات "الأسبوع العالمي للغذاء" في أبوظبي.

وتؤمن الشراكة إمدادات محلية مخصصة من الحليب الخام عالي الجودة من مزارع الألبان التابعة لمجموعة الظاهرة في العين، ما يعزز القدرات الإنتاجية المتكاملة لمنتجات الألبان في مرافق مجموعة مزارع العين، بما فيها مزرعة مرموم للألبان.

ويمثل هذا التعاون الإستراتيجي خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وتعزيز مساعي الدولة لبناء منظومة إنتاج غذائي مرنة ومكتفية ذاتياً.

ويتيح توريد الحليب الخام محلياً لمجموعة مزارع العين تقديم منتجات ألبان طازجة عالية الجودة للمستهلكين، كما يدعم الأولويات الوطنية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وبناء سلاسل إمداد مرنة.

وقال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين: نضمن عبر هذه الاتفاقية إمدادات ثابتة من الحليب الخام عالي الجودة لعملياتنا، خصوصاً في مزرعة مرموم للألبان، مع تعزيز منظومة منتجات الألبان ككل على مستوى دولة الإمارات، مع التزام مجموعة مزارع العين بالتوريد المحلي لتمكين المزارعين المحليين وبناء شبكات إمداد مرنة تضمن توفير أغذية طازجة عالية الجودة في متناول الأسر في الدولة كل يوم.

من جانبه قال أرنود فان دن بيرج، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة: تمثل هذه الشراكة النوعية مع مجموعة مزارع العين محطة بارزة في مسيرة تطور قطاع الألبان في دولة الإمارات، ونعتز بالإعلان عنها على هامش الأسبوع العالمي للغذاء، ما يجسد التزامنا بتقديم حليب خام عالي الجودة سيدعم عمليات مزرعة مرموم، ويرتقي بقدرات الإنتاج المحلي في الدولة.