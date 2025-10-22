" الوطني الاتحادي" يواصل مناقشة موضوع حماية الأسرة

دبي في 22 أكتوبر/ وام/ واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها بحضور ممثلي وزارة الأسرة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ومن وزارة الأسرة، سعادة حصة عبد الرحمن تهلك وكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية.