صقر بن سعود يفتتح أول منشأة في الإمارات لالتقاط الكربون واستخدامه

رأس الخيمة في 22 أكتوبر/وام/ افتتح الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة "سيراميك رأس الخيمة"، اليوم، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين، منشأة «جالف كرايو» الأولى من نوعها في دولة الإمارات لالتقاط الكربون واستخدامه (CCU)، والمخصّصة لإنتاج ثاني أكسيد الكربون عالي النقاء من انبعاثات الشركة .

وجاء افتتاح المنشأة الجديدة في إطار شراكة استراتيجية بين “سيراميك رأس الخيمة”، إحدى أكبر شركات تصنيع السيراميك في العالم، و«جالف كرايو»، الرائدة في المنطقة في مجال الغازات الصناعية وحلول إزالة الكربون، بهدف تطوير حلول مبتكرة لتقليل الانبعاثات وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية، بما ينسجم مع استراتيجية رأس الخيمة للاستدامة المتكاملة 2050، وتوجّهات دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأكد الشيخ صقر بن سعود، أن المشروع يجسّد التزام رأس الخيمة الراسخ بنهج الاستدامة والمسؤولية البيئية، ويعكس الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في بناء اقتصاد متوازن يقوم على الابتكار والتنوّع وحماية الموارد الطبيعية.

وقال الشيخ صقر بن سعود: "يُمثّل افتتاح منشأة "جالف كرايو" نموذجاً رائداً في تحويل الانبعاثات إلى قيمة مضافة، إذ يُسهم في ترسيخ مفهوم النمو المسؤول الذي يوازن بين التقدّم الصناعي والمحافظة على البيئة، انطلاقاً من إيماننا بأن التنمية المستدامة مسيرة طويلة تتطلّب شراكات فاعلة واستثماراً في التكنولوجيا، وقناعة راسخة بأن الصناعة قادرة على أن تكون قوة إيجابية لصون البيئة".

وأضاف: «تولي إمارة رأس الخيمة أولوية قصوى للطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، وقد نجحت في بناء نموذج يُحتذى في إدارة الموارد والتخطيط لتحقيق كفاءة الطاقة، بما يرسّخ مكانتها ضمن مسيرة دولة الإمارات في قيادة التحوّل نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية».

وتُعدّ المنشأة الجديدة، التي تمتلكها وتشغّلها «جالف كرايو»، الأولى من نوعها في دولة الإمارات، المخصّصة لإنتاج ثاني أكسيد الكربون عالي النقاء بنسبة 99.99%، الصالح للاستخدام في الصناعات الغذائية والطبية والزراعية وقطاع الطاقة، فهي تلتقط نحو 17 ألف طنّ متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً من انبعاثات مصانع "سيراميك رأس الخيمة"، باستخدام نظام تنقية متطوّر وموفّر للطاقة يُحوّل الانبعاثات إلى ثاني أكسيد الكربون المسال عالي النقاء لتوريده إلى مختلف القطاعات الصناعية في الدولة.

ويُسهم المشروع في تعزيز اقتصاد الكربون الدائري في دولة الإمارات، والحدّ من الاعتماد على استيراد ثاني أكسيد الكربون الصناعي، إضافةً إلى دعمه تنفيذ استراتيجية رأس الخيمة للاستدامة المتكاملة 2050، بما يعزّز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في الاستدامة الصناعية على مستوى المنطقة. كما يعكس التزام الشركتين بدعم الاستدامة الصناعية في دولة الإمارات، والذي يُعدّ جزءاً محورياً من خارطة الطريق الاستراتيجية لشركة "سيراميك رأس الخيمة" نحو إزالة الكربون.

شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين والخبراء في مجالات الطاقة والصناعة، وقام الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي بقصّ شريط افتتاح المنشأة، ثم تجوّل في أقسامها ومرافقها.



