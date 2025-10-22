انطلاق الدورة الأولى لقمة "رويترز نكست – الخليج" في أبوظبي

أبوظبي في 22 أكتوبر /وام/ أكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية–أبوظبي، قدرة اقتصاد الإمارة على مواصلة النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي ومواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية تأتي نتيجة لرؤية بعيدة الأمد، وبرامج تشمل القطاعات المختلفة، فضلاً عن المتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية للإمارة.

وأوضح، خلال مشاركته في الدورة الأولى من قمة "رويترز نكست – الخليج" التي انطلقت اليوم في أبوظبي، أن اقتصاد الإمارة تمكن من تحقيق النمو على مدى 17 رُبعاً على التوالي، مع زيادة إسهام القطاعات غير النفطية إلى نحو 57% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية الربع الثاني 2025، وأن استمرار الأداء الاقتصادي القوي يؤكد فاعلية المبادرات التطويرية والسياسات الاستباقية التي تتخذها أبوظبي.

وأضاف معاليه: "يقود اقتصاد الصقر المبادرات التي تستهدف بناء اقتصاد المستقبل الذي يتميز بالمرونة والشمول والتنافسية العالمية، ونعمل على تطوير مراكز عالمية في أبوظبي للخدمات المالية، والصناعة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتجارة والخدمات اللوجستية، والطاقة الجديدة، مع التركيز على تمكين جميع الفاعلين من تحقيق أقصى إمكاناتهم".

وأوضح أن إمارة أبوظبي أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة، ضمن مبادراتها لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، وأنها تقوم بدراسة المجالات الملائمة لإطلاق المزيد من المجمعات في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن من المتوقع أن تسهم هذه المجمعات الثلاث بـ 162 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتستقطب استثمارات بأكثر من 200 مليار درهم بحلول العام 2045.

وأكد معالي أحمد جاسم الزعابي، أن رأس المال البشري يأتي في مقدمة أولويات أبوظبي لبناء اقتصاد المستقبل عبر توفير منظومة متكاملة لتأهيل وتدريب واستقطاب أفضل المواهب وتعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن أبوظبي تحرص على مواصلة بناء الشراكات من أجل تحقيق أهدافها الإستراتيجية؛ حيث تتميز منظومة الأعمال والاستثمارات بالجاذبية والتنافسية، الأمر الذي يعكسه النمو القوي للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أن الخطط بعيدة الأمد التي تسعى إلى بناء اقتصاد المستقبل توفر الكثير من الفرص الواعدة في القطاعات المختلفة وخاصة المجالات التي تتميز بإمكانات نمو مرتفع، كما تسهم في دعم جهود الإمارة لتعزيز التكامل بين الاستثمارات والابتكار.

واستعرض معاليه دور أبوظبي ودولة الإمارات في توفير البيئة الملائمة للشراكات وتسهيل تبادل السلع والخدمات والأفكار عبر العديد من المبادرات الحيوية مثل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة؛ إذ أبرمت أكثر من 25 اتفاقية فتحت أبواباً جديدة أمام التجارة والاستثمار مع أبرز الأسواق في آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وأسهمت السياسات الداعمة للأعمال والاستثمارات والبنية التحتية المتطورة والشراكات في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها حلقة وصل مهمة في التجارة الدولية؛ حيث تواصل التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة نموها القوي، الذي ارتفع بنسبة 34.7%، وقفزت الصادرات بنسبة 64% وإعادة الصادرات بنسبة 35% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد معاليه الدور الحيوي الذي تقوم به "Hub71" في دعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا، حيث وفرت منصة ملائمة لنمو وازدهار نحو 400 شركة ورائد أعمال من أكثر من 60 جنسية في 27 قطاعاً.

وقال: "نؤمن بأنَّ الحوار أساسي للتعامل مع التحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي، وفي ظل التغيرات الواسعة والمتسارعة التي يشهدها العالم، يوفِّر هذا الحدث المرموق فرصة فريدة للمؤثرين في الاقتصاد العالمي من أجل إدارة حوارات ونقاشات بنّاءة، وصياغة حلول مبتكَرة، وبناء شراكات تمكِّنهم من الاستفادة من الفرص المتاحة، بهدف إثراء حياة الناس في أنحاء العالم".

وشارك في الدورة الأولى من قمة "رويترز نكست – الخليج" ما يزيد على 500 من قادة الأعمال والمبتكرين والرؤساء التنفيذيين، لمناقشة التحديات التي تواجه وتسهم في تحديد مسار قطاع الأعمال والمجتمع والعالم بشكل عام. وشملت المحاور الأساسية للقمة القضايا الجيوسياسة، والاقتصاد والأسواق، والمصارف والتمويل، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمناخ والاستدامة، وقيادة الأعمال.

وشهدت القمة حواراً مع معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، حول آفاق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، فيما استعرض معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي مقومات بناء اقتصاد المستقبل ودور اقتصاد الصقر في إعادة رسم المشهد الاقتصادي.

وضمت قائمة أبرز المشاركين في القمة معالي لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوث وزير الخارجية، ومعالي يوسف مايتاما توجار، وزير خارجية نيجيريا، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، وسعادة رزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة–أبوظبي.

وشارك في القمة أيضاً الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ولويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، وسعادة محمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار، والدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، وهاييانغ رو، الرئيس التنفيذي لمنصة "هاش كي كابيتال" للتداول الأصول والعملات الرقمية والبلوكتشين، وجون باغانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الأحمر العالمية، وعبدالرحمن طرابزوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إس تي في".