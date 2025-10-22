"أبوظبي للصحة العامة"يدعم التعاون مع القطاع الخاص

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام/ وقّع مركز أبوظبي للصحة العامة، مذكرة تفاهم، مع مجموعة أبولونيا القابضة ومراكز سينرجي لطب الأسنان، بهدف تعزيز التعاون المشترك في رفع وعي المجتمع بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان .

وبموجب المذكرة، سيركز مركز أبوظبي للصحة العامة ومجموعة أبولونيا القابضة على دعم حملات التوعية المجتمعية التي تسلط الضوء على العلاقة بين صحة الفم والصحة العامة، وتقديم برامج تثقيفية وقائية للأطفال وعائلاتهم في إمارة أبوظبي، إلى جانب استكشاف فرص إطلاق مبادرات وقائية مبتكرة بصورة مشتركة، كما تهدف الشراكة إلى تبني أساليب حديثة في مجال الرعاية الوقائية المبنية على الأدلة العلمية لتحسين نتائج صحة الفم لدى أفراد المجتمع.

وأكد سعادة الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، أن توقيع المذكرة مع مجموعة أبولونيا القابضة ومراكز سينرجي لطب الأسنان يجسد التزام المركز بمفهوم الصحة الشاملة والوقاية من الأمراض، مشددًا على أن صحة الفم تمثل جزءًا لا يتجزأ من الصحة العامة.

وأوضح أن هذا التعاون سيسهم في الوصول إلى شريحة أوسع من العائلات وترسيخ عادات صحية مستدامة منذ الصغر.

من جانبه، أوضح الدكتور ياسر حاج حميد، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة أبولونيا القابضة ومجموعة مراكز سينرجي لطب وتقويم الأسنان، أن توقيع المذكرة يمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويدعم الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية صحة الفم والأسنان.