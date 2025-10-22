"محمد بن راشد لتنمية المشاريع" تطلق مسرّع أعمالٍ جديد لدعم الشركات الناشئة

دبي في 22 أكتوبر /وام/ أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، اليوم، برنامج مسرعات الأعمال بالتعاون مع شركة "بلاج آند بلاي" العالمية للابتكار.

ويهدف البرنامج الجديد إلى توسيع نطاق أعمال الشركات الناشئة المملوكة للإماراتيين، من خلال تزويدها بالأدوات والخبرات وشبكات المعارف والعلاقات اللازمة لتحقيق النجاح في السوق المحلية، والتوسع عالمياً، واستقطاب الاستثمارات المستدامة، ما يعزز إسهاماتها في جهود التنويع الاقتصادي ودعم النمو طويل الأمد لإمارة دبي.

ويركز البرنامج على المشاريع والأعمال التي تعتمد على التكنولوجيا بشكلٍ أساسي، حيث يوفر لهم خدمات التوجيه المخصصة، ويدعم الانتشار العالمي، ويعزز الوصول إلى السوق، ما يتيح للمشاركين فرصة تحسين العمليات وتسريع وتيرة اعتماد الحكومة وشركاء القطاع الخاص لحلولهم المبتكرة.

ويعكس إطلاق هذا البرنامج التزام دبي بتحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية "D33"، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى جعل دبي أكثر المراكز العالمية جاذبية للشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال المحليين.

ويُدار البرنامج من قبل شركة "بلاج آند بلاي"، ضمن سلسلة الفعاليات وورش العمل التي تُقام في إطار مبادرة "مقر رواد أعمال دبي" الذي أطلقته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مطلع هذا الشهر، بالتعاون مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بهدف توحيد وتعزيز منظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

وستستفيد الشركات الناشئة المشاركة من مجموعة الخدمات والدعم التي تقدّمها المبادرة، بما فيها الوصول إلى المقرّ ضمن فندق "25 أورز" بمنطقة "ون سنترال".

وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن المؤسسة تسعى من خلال الشراكة في هذه المبادرة مع "بلاج آند بلاي"، إلى دعم الشركات الناشئة المملوكة لأفراد وتزويدها بممارسات عالمية المستوى لتسريع وتيرة نموها، بالإضافة إلى إرساء ركائز تحقيق النمو المستدام والقائم على الابتكار، الذي يسهم بدوره في تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للشركات الناشئة، وإن برنامج المسرّع الجديد يجسد علاقات التعاون الوثيقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهو أمر تتفرد به منظومة ريادة الأعمال في دبي.

وتشرف مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تنفيذ البرنامج بالتعاون مع عددٍ من أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية، بما فيها الإمارات لتموين الطائرات، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب-دبي، ودبي الصحية، وشرطة دبي، وبلدية دبي.

ويدعو البرنامج هذه الجهات إلى تحديد أبرز التحديات في قطاعاتها، لحثّ الشركات الناشئة الإماراتية على تطوير حلول مبتكرة وعملية لها، وتدعم هذه المنهجية التعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح للجهات الحكومية وصولاً أكبر إلى الابتكارات المحلية، ويُمكّن روّاد الأعمال الإماراتيين من تلبية احتياجات السوق على أرض الواقع.

ويهدف البرنامج ومن خلال هذا التبادل إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي، وترسيخ ثقافة الابتكار، ودفع عجلة النمو المستدام في أهمّ القطاعات.

وقال سعيد عميدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلاج آند بلاي"، إن الشركة تسعى بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى توفير خبراتها لدعم وتنمية المنظومة المحلية، لافتا إلى أن هناك إمكانات تعاونٍ كبيرة يمكن من خلالها الإسهام في رسم مستقبل الابتكار في دبي.

وأضاف أن هدف البرنامج تمكين رواد الأعمال المحليين عبر تزويدهم بموارد عالمية المستوى، تشمل الإرشاد المتخصص، وفرص الاستثمار، وآفاق التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلا عن إتاحة الفرصة للجهات المعنية المشاركة للتواصل المباشرة مع الشركات الناشئة الإماراتية الرائدة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية.

ويستضيف البرنامج مجموعتين سنوياً، تضم كل منهما 10 شركات إماراتية ناشئة ستستفيد من المنهجية المبتكرة لشركة "بلاج آند بلاي".

ويشتمل البرنامج على ورش عمل وجلسات استشارية وتواصل مباشر مع الشركاء المحتملين، ويحظى المشاركون بتدريب يضمن استعدادهم للاستثمار، إلى جانب فرصة استعراض ابتكاراتهم أمام الهيئات الحكومية والشركات الرائدة والمستثمرين، ما يسرّع تحويل الأفكار الملهمة إلى مشاريع ناجحة.

ويتخطى البرنامج الجديد تقديم الدعم للشركات الناشئة إلى توفير منصة لتحقيق النمو على المدى الطويل، من خلال إرساء روابط متينة تجمع المؤسسين والشركات والمستثمرين.