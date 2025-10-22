إماراتية رئيسة للجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي

جنيف في 22 أكتوبر/ وام/ انتخبت هيئة مكتب لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي سعادة ميرة سلطان السويدي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي رئيسا للجنة، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة 151 للاتحاد المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.

ويعكس انتخاب سعادة ميرة السويدي لهذا المنصب التقدير الدولي لمكانة دولة الإمارات، ودورها الريادي في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتتويجا للدور الفاعل الذي تضطلع به الشعبة البرلمانية الإماراتية في دعم قضايا التنمية المستدامة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.