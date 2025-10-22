ولي عهد الكويت يستقبل رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول التعاون

الكويت في 22 أكتوبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد الكويت، اليوم في قصر بيان، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمناسبة انعقاد اللقاء الدوري الحادي عشر لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول التعاون في دولة الكويت.

حضر اللقاء الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي عهد الكويت، وعدد من كبار المسؤولين.

وقد شاركت دولة الإمارات في اللقاء الدوري بوفد ترأسه معالي محمد حمد البادي الظاهري رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وضم كلاً من سعادة شهاب عبدالرحمن الحمادي، وسعادة محمد عبدالرحمن بن جراح الطنيجي، وسعادة د. إبراهيم عبيد علي آل علي، القضاة في المحكمة الاتحادية العليا، والسيد نبيل سليمان سعيد الظنحاني، مدير مكتب رئيس المحكمة.

وتم خلال الاجتماع تناول الأفكار والرؤى المطروحة في إطار التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز من خلال عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء.

كما بحث الاجتماع موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، واتخذ القرارات المناسبة في عدد من المحاور الرئيسية المعروضة.

وفي ختام الاجتماع، تم تكريم عدد من المتميزين ضمن جائزة التميز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، ومن المحكمة الاتحادية العليا تم تكريم نبيل سليمان سعيد الظنحاني، مدير مكتب رئيس المحكمة.

وشارك معالي رئيس المحكمة الاتحادية العليا والوفد المرافق له، على هامش انعقاد اللقاء، في فعاليات المؤتمر الخليجي الأول الذي يُعقد تحت شعار “مستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي لمجلس التعاون بدول الخليج العربية”.

واستعرض سعادة شهاب الحمادي، وسعادة د. إبراهيم آل علي تجربة الإمارات في هذا الشأن، وذلك في إطار السعي لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات القانونية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقدم معالي محمد حمد البادي الظاهري الشـكر والتقديـر لمعالي المستشار الدكتور عادل بورسلي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز بدولة الكويت، رئيس الاجتماع، على حسن الاستقبال والتنظيم المميز للاجتماع والمؤتمر، وللأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولفريق العمـل علـى ما بذلوه ويبذلونه مـن جهـد في الإعداد والتحضيـر للاجتماعات.