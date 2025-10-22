"دبي الصحية": أكثر من 145 جراحة روبوتية ناجحة في مستشفى دبي

دبي في 22 أكتوبر/وام/ أعلنت "دبي الصحية" عن إجراء أكثر من 145 عملية جراحية ناجحة باستخدام الروبوت في مستشفى دبي، وذلك منذ إطلاق برنامج الجراحة الروبوتية في النصف الثاني من العام 2022.

و قال سعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي-دبي الصحية : "يمثل هذا النجاح خطوة نوعية في مسيرة التحوّل الرقمي لمنظومتنا الصحية، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بتوظيف أحدث الحلول والتقنيات الطبية المتقدمة لتطوير خدمات الرعاية الصحية بما يعزز رؤيتنا في الارتقاء بصحة الإنسان".

وأكد سعادته أن "دبي الصحية" في إطار نظامها الصحي الأكاديمي المتكامل، ماضيةً بخطى ثابتة في تطوير منظومتها الرقمية ضمن جميع مستشفياتها ومراكزها الصحية، وتمكين كوادرها من تسخير هذه التقنيات المتقدّمة، بهدف جعل تجربة المرضى أكثر سهولة وأماناً، بما يُسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية المتقدمة، ويدعم عهد: المريض أولاً.

من جهته، قال الدكتور ياسر السعيدي، استشاري جراحة المسالك البولية ومدير برنامج الجراحة الروبوتية في "دبي الصحية"، والأستاذ المساعد في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلم والاكتشاف في "دبي الصحية"، إن الجراحات الروبوتية في "دبي الصحية" تجسّد مرحلة متقدمة من توظيف التقنيات الذكية داخل غرف العمليات، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى دقّة الإجراءات الجراحية، وتعزيز سلامة المرضى وتحسين نتائج العمليات.

وأكد أن العمليات الروبوتية أثبتت فاعليتها العالية مقارنة بالعمليات الجراحية التقليدية، لاسيما على صعيد تقليل فقدان الدم بنسبة تتجاوز 90%، إلى جانب تقصير فترة التعافي، فضلاً عن خفض المضاعفات وتقليل الألم بشكل ملموس، ما يجعلها خياراً علاجياً أكثر أماناً ودقة، ويُسهم في تحسين تجربة المرضى وتسريع عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.

وأشار الدكتور السعيدي إلى أن كافة العمليات التخصصية التي أُجريت على مدار ثلاث سنوات أظهرت نتائج سريرية متقدمة، شملت خفض مدة إقامة المرضى في المستشفى من أسبوعين إلى أقل من ثلاثة أيام. وأكد أن عملية تدريب الكوادر الطبية على استخدام التقنيات الذكية في العمليات الجراحية مستمرة، لضمان إجراء العمليات وفق أعلى معايير السلامة، وبأقل قدر من المخاطر الصحية.

وتُجرى العمليات الجراحية الروبوتية في "دبي الصحية"، عبر عمل فتحات صغيرة في الجسم، وتشمل تخصصات متعددة، أبرزها المسالك البولية والجراحة العامة وأمراض النساء، باستخدام أحدث أنظمة الجراحة الذكية التي تتيح للجراح رؤية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة وتعاملاً دقيقاً مع الأنسجة، من خلال وحدة تحكّم متطورة تُوجّه أذرعاً روبوتية دقيقة داخل الجسم.



