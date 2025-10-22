"أبوظبي للاستثمار" يقود منصة البروتينات البديلة خلال "الأسبوع العالمي للغذاء 2025"

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام/ يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار "ADIO"، تعزيز مكانته الريادية في مجال الابتكار الغذائي من خلال مشاركته في فعالية "الأسبوع العالمي للغذاء 2025" بنسختها الثانية، حيث يقود عودة منصة البروتينات البديلة "PALT" تأكيدًا على التزام الإمارة بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تعزز الأمن الغذائي والمائي ضمن إطار مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه "AGWA".

وقالت فاطمة الظاهري، رئيس مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن إطلاق فعالية بدائل البروتين "PALT" تحت مظلة المجمع يمثل خطوة نوعية تعكس ريادة أبوظبي في استشراف مستقبل الأمن الغذائي.

وأوضحت أن الفعالية تُقام للمرة الأولى ضمن إطار مكتب أبوظبي للاستثمار، وتُعد من أوائل المنصات المتخصصة في مجال البروتينات البديلة على مستوى الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن الحدث يستقطب نخبة من الشركات العالمية والمحلية إلى جانب الخبراء الدوليين والمحليين لمناقشة حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي انطلاقًا من أبوظبي.

وتستقطب منصة "PALT " منظومة متنوعة تضم صنّاع السياسات والمستثمرين والمؤسسات البحثية ومبتكري التقنيات الزراعية، الذين يبحثون عن مسارات استثمارية عملية منخفضة المخاطر في مجالي الأمن الغذائي والمائي.

وتعكس منصتا "PALT" و "AGWA" نموذج أبوظبي المتكامل للتجمعات الاقتصادية، الذي يربط بين الابتكار والبنية التحتية والاستثمار لتحقيق أثر مستدام وقابل للتوسع، كما يسهم قطاع الصناعة والتجارة "I&T" في دعم هذا النموذج من خلال تمكين الشركات العالمية من توسيع نطاق التصنيع والخدمات اللوجستية وقدرات التصدير انطلاقًا من أبوظبي.