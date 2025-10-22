رجل أعمال إماراتي يوقف 7 أبنية في دبي بقيمة 110 ملايين درهم لدعم مشاريع الخير

دبي في 22 أكتوبر/ وام/ أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي عن تسجيل واحد من أكبر الأوقاف العقارية لهذا العام، حيث بادر رجل الأعمال حمد بن أحمد بن سالم الهاجري بوقف 7 مبانٍ في مناطق مختلفة من إمارة دبي، تقدر قيمتها السوقية بنحو 110 ملايين درهم، لتكون صدقة جارية يخصص ريعها لمشاريع الخير والتنمية المجتمعية.

وأكد الواقف حمد بن أحمد بن سالم الهاجري في الوثيقة الرسمية المودعة لدى المؤسسة، أن هذه المبادرة تأتي صدقة جارية عن نفسه ووالديه الراحلين، موضحا أن ريعها مخصص لدعم مختلف أوجه البر والإحسان تحت إشراف مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، بما يضمن استمرارية الأثر الخيري للأجيال القادمة.

وأشار الهاجري إلى أن هذا الإسهام يأتي امتدادا لنهج الخير والعطاء الذي غرسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على خطاه شيوخ دولة الإمارات، الذين جعلوا من العمل الإنساني ركيزة أساسية في مسيرة الدولة، مؤكداً أن هذا العطاء يعكس القيم المتأصلة في المجتمع الإماراتي القائم على البذل والتكافل والمسؤولية المجتمعية، ويرسخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في العطاء الإنساني المستدام.

من جانبه، ثمن سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، هذه المبادرة الكريمة، مؤكدا أنها تسهم في تمويل مشاريع إنسانية وتعليمية وصحية وخدمية بما يعود بالنفع على المجتمع.

ولفت إلى أن هذا الوقف يجسد قيم العطاء المتأصلة في مجتمع الإمارات، ويعزز من مكانة دبي كوجهة رائدة في مجال الوقف المستدام، مشيرا إلى أن المؤسسة تواصل جهودها لتطوير وتنمية الأوقاف بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل الوقف أداة فعالة للتنمية المجتمعية المستدامة.

وأكد أن مثل هذه المبادرات تلهم الأفراد والمؤسسات لتوسيع مساهماتهم في ميادين الخير والعطاء.

يذكر أن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر تدير أصولا وقفية بقيمة 11.1 مليار درهم بواقع 1043 وقفاً تعود إلى 578 واقفاً.

وتشهد دبي توسعا متناميا في الأوقاف مع انضمام مزيد من أهل الخير من المواطنين والمقيمين، في صورة تعكس التلاحم المجتمعي وروح المسؤولية الإنسانية.