جامعات دبي تعزّز برامج الذكاء الاصطناعي لإعداد قادة المستقبل

دبي في 22 أكتوبر/ وام/ تشارك نخبة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة التابعين لمجموعة تيكوم في تقديم برامج متخصّصة في مجالات الذكاء الاصطناعي لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل ضمن اقتصاد عالمي سريع التحوّل.

وتقدّم الجامعات مجموعة واسعة من التخصّصات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تشمل الهندسة والتكنولوجيا والرياضيات والعلوم بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية التعليم في الإمارة 2033.

وتشير نتائج تقرير وظائف المستقبل الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية إلى أن 82 % من طلاب دبي يرون أن التكنولوجيا ستؤثر في مستقبلهم خلال العقد المقبل.

وأكد مروان عبد العزيز جناحي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم أن المناهج الأكاديمية الحديثة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بدعم أجيال جديدة من الطلاب الملمين بالتكنولوجيا.

ولفت إلى أن مؤسسات التعليم العالي في دبي الأكاديمية ومجمّع المعرفة توفر بيئة تعليمية متكاملة تعزز الإبداع وتمكّن الطلاب من مواكبة التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى التزام المجموعة بتعزيز مجمّعاتها التعليمية دعماً لأجندة دبي الاقتصادية وخطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وتقدّم الجامعات برامج نوعية تشمل شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة أميتي دبي التي تركّز على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني إضافة إلى برامج جامعة ميدلسكس دبي في تحليلات البيانات والتسويق الذكي وإدارة الأعمال العالمية، كما أعلنت جامعة برمنجهام دبي عن إطلاق أول شهادة دكتوراة في الذكاء الاصطناعي في الإمارة.

وفي السياق ذاته تدمج جامعة ولونغونغ في دبي الذكاء الاصطناعي في مناهجها التعليمية عبر مشروعات بحثية مثل ChatEV في حين تستخدم جامعة أبوظبي تقنيات التقييم المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوجيه الطلاب نحو البرامج الأنسب لهم.

وتوفّر جامعة كيرتن برامج جديدة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، أما جامعة مانشستر دبي فتركّز على دمج الذكاء الاصطناعي في برامجها التنفيذية عبر تخصّص البيانات والذكاء الاصطناعي للقادة.

وتجسد هذه المبادرات الدور الريادي لمؤسسات التعليم العالي في دبي في بناء جيل من الكفاءات المبتكرة القادرة على قيادة اقتصاد المعرفة وصناعة المستقبل.