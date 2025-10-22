الذهب يواصل تراجعه بأكثر من 2%

نيويورك في 22 أكتوبر/وام/ واصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم بعد أن سجلت أكبر انخفاض يومي لها منذ عام 2020 في الجلسة السابقة .

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 4017.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1103 بتوقيت جرينتش ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا، بعد أن ارتفع إلى 4161.17 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.9 بالمئة إلى 4032.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوع، مما زاد من تكلفة المعدن النفيس المقوم بالدولار.

وهبطت أسعار الذهب 5.3 بالمئة أمس بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار الذهب 54 بالمئة منذ بداية هذا العام، مدعومة بحالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتدفقات قوية من صناديق الاستثمار المتداولة.

خلا