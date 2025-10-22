"الوطني الاتحادي" يبحث التعاون مع برلمانات السنغال وهولندا وبيلاروسيا وقبرص والسويد وميركوسور 

جنيف في 22 أكتوبر/ وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، وفود برلمانات جمهورية السنغال، ومملكة هولندا، وجمهورية بيلاروسيا، وجمهورية قبرص، ومملكة السويد وبرلمان الميركوسور، وذلك على هامش اجتماع الجمعية 151 للاتحاد المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.

فقد التقى معاليه - كلا على حدة - معالي مالك انجاي، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية السنغال، وسعادة سيرغي أليينك، رئيس لجنة الشؤون الدولية والأمن القومي في برلمان بيلاروسيا، وسعادة أفيروف نيفيتو، رئيس وفد برلمان قبرص، وسعادة فاطمة بيل هيريش، عضو مكتب اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدولي في برلمان هولندا، وسعادة مارغريتا سيدرفِلت، رئيس وفد برلمان السويد، وسعادة خوان خوسيه أولايزولا رئيس وفد برلمان ميركوسور .

وجرى خلال اللقاءات، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمانات هذه الدول، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرص الشعبة البرلمانية الإماراتية على تعزيز حضورها الفاعل في المحافل البرلمانية الدولية عبر التشاور والتنسيق مع البرلمانات الأعضاء في الاتحاد، للمساهمة في دعم الجهود المشتركة وترسيخ الحوار البرلماني البنّاء، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، بما يسهم في تطوير أدوات العمل البرلماني، ومواكبة القضايا العالمية ذات الأولوية مثل الأمن والسلم والتنمية المستدامة.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أهمية دور المؤسسات البرلمانية في تعزيز العلاقات والشراكات بين الدول، لترسيخ أسس السلام والاستقرار، وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة والمصالح المشتركة من أجل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للشعوب.