مصر: اتفاق بملياري دولار لإقامة مجمع للبتروكيماويات بالعين السخنة

القاهرة في 22 أكتوبر/وام/ قالت هيئة قناة السويس المصرية اليوم إنها وقعت عقد شراكة استراتيجية بقيمة ملياري دولار مع شركة أنكوراج للاستثمارات لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في العين السخنة.وقالت الهيئة في بيان " من المقرر أيضا إنشاء وحدات صناعية إضافية تكميلية ترتكز على التصدير والاستدامة بتكلفة تقديرية 4.5 مليار دولار".

وذكر البيان "يستهدف مجمع البتروكيماويات في المرحلة الأولى إنتاج البولي بروبيلين كمنتج رئيسي من خام البروبان، إلى جانب إنتاج الهيدروجين كمنتج ثانوي، باستثمارات تتجاوز ملياري دولار، على أن يتوسع المجمع في المرحلة الثانية بإنتاج منتجات بتروكيماوية أخرى".

وقالت الشركة “ من المقرر إنشاء المشروع على قطعة أرض مملوكة للهيئة بالعين السخنة شمال غرب خليج السويس، وإنه سيوفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عقب اكتمال البناء وبدء التشغيل”.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس "إنشاء مجمع صناعي للبتروكيماويات على أرض الهيئة بالعين السخنة يأتي ضمن استراتيجية واضحة لقناة السويس بتعظيم الاستفادة من أصولها، وتنويع الأنشطة الاقتصادية بما ينعكس على تعدد مصادر الدخل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري بالمساهمة في تقليل فاتورة الواردات المصرية من البتروكيماويات ودعم قاعدة الصادرات لتعزيز خزانة الدولة المصرية من النقد الأجنبي".

وقال المؤسس والمدير العام لأنكوراج أحمد محرم "يشكل مجمع أنكور بنيتويت المرحلة الأولى من رؤية صناعية أوسع واستراتيجية نمو للصناعات الكيماوية مرتكزة على التصدير ومواكبة لمبادئ الاستدامة".

خلا