"غرفة أبوظبي" تعزز حضور الشركات الوطنية في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025

أبوظبي في 22 أكتوبر/وام/ تستعرض غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ضمن جناحها في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025، عددا من الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالي الزراعة والأغذية، بهدف الترويج لمنتجاتها المبتكرة وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والعالمية .

ويضم الجناح الشركات التي تبنّت نماذج عمل مبتكرة تعتمد على التقنيات الزراعية الحديثة وممارسات الإنتاج الغذائي المستدام، من بينها مزرعة غراسيا الرائدة في الزراعة المائية والرأسية، وشركة ألفافا الزراعية المتخصصة في تطوير أنظمة البيوت الزراعية الذكية والزراعة العضوية، كما يضم شركة ريفارم جلوبال التي تطبّق نموذج الاقتصاد الدائري لتحويل المخلفات العضوية إلى موارد منتجة تقلل الانبعاثات الكربونية وتعزز الزراعة المستدامة، وشركة ووتر ميلون التي تقدم حلولاً رقمية متكاملة تربط الموردين والموزعين والشركات ضمن منظومة موحدة لتسهيل العمليات التجارية في قطاع الأغذية.

وأكد سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب، أن مشاركة الغرفة في المعرض تأتي استمراراً لجهودها في تمكين الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة ومنحها الفرصة لعرض منتجاتها أمام جمهور محلي وعالمي واسع من المستثمرين والمهتمين، بما يتيح لها فتح أسواق جديدة وتوسيع شبكة شراكاتها.

وأشار إلى أن تعزيز مشاركة الشركات الوطنية في المعارض الدولية يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد في الزراعة والصناعات الغذائية المستدامة.

ويشهد القطاعان الزراعي والغذائي في إمارة أبوظبي نمواً متسارعاً إذ يشكلان أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية غير النفطية، ووفقاً لبيانات مركز الإحصاء – أبوظبي، بلغت القيمة الإجمالية لتجارة السلع والمنتجات الزراعية والغذائية نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2024، بما يعادل 6% من الناتج المحلي غير النفطي، مما يعكس الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد المحلي.

وسجلت صادرات أبوظبي في العام ذاته نحو 154 مليار درهم من السلع والمنتجات الزراعية والغذائية، تشمل المنتجات الحيوانية والخضروات والأسمدة والأغذية المُحضّرة وغيرها، محققة نموًا سنويًا بنسبة 62%، بما يؤكد قوة أداء القطاع وجاذبيته الاستثمارية المتصاعدة. ويعكس هذا النمو المشهد الديناميكي المتطور للأعمال الزراعية في الإمارة، إذ تعيد أبوظبي صياغة مستقبل الزراعة من خلال تبنّي أنظمة تحكم مناخي متقدمة وتقنيات الزراعة المائية التي ترفع إنتاجية المحاصيل بما يصل إلى 30 ضعف الإنتاجية التقليدية.

وتشير التقديرات إلى أن إنتاج الغذاء في دولة الإمارات مرشح للارتفاع بنسبة تصل إلى 40% خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع تسارع النمو في قطاعات التكنولوجيا الزراعية والتصنيع الغذائي والتجزئة، مما يعزز مكانة الدولة كقوة عالمية في الابتكار الغذائي القائم على التكنولوجيا والاستدامة.