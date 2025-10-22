فاهم القاسمي: نمو استثنائي في اقتصاد الشارقة

الشارقة في 22 أكتوبر/ وام / أكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، أن الاستمرار في تنظيم المؤتمرات والمنتديات الاستثمارية يأتي منسجما مع نمو الاقتصاد في إمارة الشارقة التي شهدت نموا استثنائيا في اقتصادها، حيث تقدر نسبة معدل نمو الناتج المحلي للإمارة للعام 2024 ب 8.4% ‏ مقارنة بمعدل النمو العالمي 3 % ، مما يدل على وجود بيئة جاذبة للإستثمارات ‏بجانب تمتع المستثمرين بجودة الحياة .

وقال لوكالة أنباء الإمارات" وام" خلال منتدى الشارقة للإستثمار الذي انطلق اليوم، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات و يستمر يومين، إن الإستثمارات الحالية تركز على قطاع العقارات الى جانب قطاعات أخرى كالنقل والتخزين والتي حققت نموا بنسبة 10%‏.

و أشار إلى أن إمارة الشارقة بدأت منذ سنوات عديدة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في خلق بيئة متكاملة من حيث وجود المشاريع السكنية وجودة التعليم سواء كان في المدارس أو في الجامعات إلى جانب البنية التحتية الاستثمارية، ومع قرب انطلاق قطار الإتحاد خلال العام القادم سيلعب مطار الشارقة دورا كبيرا في توفير هذه البنية التحتية الى جانب الموانئ .

ولفت إلى قوة الإستثمارات في المناطق الصناعية وفي القطاع العقاري وفي الشركات الخدمية سواء كانت الشركات الاستشارية أو المشاريع الأخرى في منطقة الجادة أو مشروع شركة المروان 11" ديستريكت" أو من جانب مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، حيث يبحث المستثمرون دائما عن الأمان والمردود المناسب و هو ما يتواجد في الإمارة، مشيدا بجهود غرفة تجارة و صناعة الشارقة في تطوير المناطق الصناعية بالإمارة و رفع جودة بنيتها التحتية ما يعزز من ثقة المستثمرين في الإمارة وإستدامة نموها الاقتصادي .