الشارقة تستضيف أعمال الجمعية العامة لـ"وايبا"

الشارقة في 22 أكتوبر/ وام /استضافت الشارقة، أعمال الجمعية العامة والانتخابات الجديدة للجنة التوجيهية للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار “وايبا”، وذلك في خطوة تؤكد مكانة الإمارة كمركز إقليمي وعالمي للحوار الاستثماري وصياغة مستقبل الاقتصاد المستدام.

شارك في الاجتماع ممثلون عن وكالات ترويج الاستثمار من مختلف دول العالم لمناقشة الاتجاهات الاستراتيجية للرابطة واعتماد هيكلها القيادي للفترة 2025–2027.

وأسفرت أعمال الجمعية العامة عن انتخاب "هيئة تشجيع الاستثمار المباشر" في دولة الكويت لرئاسة الرابطة للفترة 2025–2027 ممثلةً بالسيد محمد يوسف يعقوب المدير العام بالإنابة، في حين فاز بمنصبي نائب الرئيس كل من "مركز الصادرات والاستثمار في جمهورية الدومينيكان" (برودومينيكانا) وهيئة "استثمر في كوريا".

وفي منصب المدير الإقليمي لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فاز "مركز غانا لترويج الاستثمار" وحصلت "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار" على رئاسة إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما حصل مجلس الاستثمار في باكستان على إدارة منطقة جنوب آسيا وانتُخبت هيئة "استثمر في فيجي" لتمثيل منطقة أوقيانوسيا.

أما في أوروبا فقد فازت "إنتربرايز اليونان" بإدارة المنطقة الأوروبية وهيئة "استثمر قبرص" بإدارة أوروبا الشرقية بينما تولّى اتحاد الصناعات الوطنية في هندوراس إدارة منطقة أميركا الوسطى والكاريبي.

وأكد إسماعيل إرشاهين المدير التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار “وايبا”، أن انعقاد الجمعية العامة في الشارقة مثّل محطة استراتيجية في مسيرة الرابطة إذ وفّر اجتماع القيادات الدولية على أرض الإمارات منصة مثالية لتوحيد الرؤى وتوسيع الشراكات بين وكالات ترويج الاستثمار حول العالم.

وقال لقد أتاح لنا هذا الحدث العمل على وضع أسس مرحلة جديدة من التعاون الدولي وتعزيز دور الرابطة في دعم الاستثمارات المستدامة التي تقود التحول الإيجابي في الاقتصادات العالمية.

وتنعكس مخرجات الجمعية العامة مباشرةً على أجندة «مؤتمر الاستثمار العالمي» 2025 الذي تنظمه الرابطة بالتعاون مع «منتدى الشارقة للاستثمار» حيث يشهد الحدثان اللذان ينظمهما مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار "وايبا" ووزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركة أكثر من 130 متحدثاً دولياً من كبار المسؤولين والخبراء والمستثمرين في أكثر من 160 جلسة حوارية متخصصة.

وتتناول جلسات المنتدى مستقبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاقتصاد الرقمي ودور الابتكار في تمكين وكالات الترويج الاستثماري وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي العالمي.