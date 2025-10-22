"الظفرة للتمور" : مليون درهم مبيعات و40 ألف زائر في 5 أيام

الظفرة في 22 أكتوبر/ وام / حقق مهرجان ومزاد الظفرة للتمور، خلال أيامه الخمسة الماضية، مبيعات تجاوزت مليون درهم في مزاد التمور، واستقطب نحو 40 ألف زائر، ضمن دورته الرابعة التي تتواصل فعالياتها ومسابقاتها لغاية 26 أكتوبر الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

واستقبل المهرجان أكثر من 28 طنًا من التمور الإماراتية الفاخرة لأكثر من 100 صنف، ضمن مزاد ومزاينة التمور، و281 كيلو غراما من العسل (السدر، السمر، المتبلور، شمع العسل)، ومشاركات فنية تجاوزت 400 لوحة ضمن مسابقتي الرسم والتصوير، فيما بلغ عدد المشاركين في المسابقات الرئيسية ما يزيد عن 900 ، تنافسوا للفوز بمسابقات المهرجان اليومية على مدار الأيام الخمسة الماضية.

ويواصل مهرجان ومزاد الظفرة للتمور في دورته الرابعة، بالإحتفاء بموسم جني التمور في الإمارات من خلال 61 منفذا لبيع التمور وفسائل النخيل والأدوات الزراعية، و62 محلاً في السوق الشعبي، و15 محلاً في قرية العسل، إلى العديد من الفعاليات التراثية والفنية اليومية، وبرامج مميزة تقدمها 17 جهة حكومية وخاصة مشاركة بالمهرجان.