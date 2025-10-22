"دراجون أويل" تحتفي بمرور 25 عاماً على النجاح والشراكة في تركمانستان

عشق آباد في 22 أكتوبر/وام/ احتفت شركة دراجون أويل، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة على مستوى العالم، باليوبيل الفضي لعملياتها في جمهورية تركمانستان.

و خلال حفل أقيم في فندق يلديز في عشق آباد سلط الحدث الضوء على ربع قرن من الاستثمار الناجح والتميز التشغيلي والشراكة الاستراتيجية العميقة بين جمهورية تركمانستان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

حضرالحفل معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) وشركة دراجون أويل، وأعضاء مجلس إدارتها، سعادة أحمد المحيربي، والمهندس قصي الشارد، والمهندس أحمد شرف، والمهندس عبدالكريم المازمي، الرئيس التنفيذي للشركة.

كما حضره معالي غوانتش أغاجانوف، وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية لشؤون النفط "تركمان نفط"، وسعادة أحمد الحاي الهاملي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تركمانستان، وسفراء من أكثر من 20 دولة ومسؤولين حكوميين وقادة من قطاع الطاقة والشركاء الرئيسيين في مسيرة الإنجازات المشتركة والمستقبل المزدهر للتعاون المستمر.

وتخلل الحفل الرسمي عرض فيديو خاص يسلط الضوء على المسيرة العالمية للشركة وأعمالها المحورية في منطقة امتياز تشليكين في بحر قزوين.

وعبر معالي سعيد محمد الطاير عن امتنانه العميق لحكومة وشعب تركمانستان، قائلاً: "على مدى 25 عامًا، كانت دراجون أويل أكثر من مجرد مستثمر؛ لقد كنا شريكًا ملتزمًا في تطوير قطاع الطاقة في تركمانستان. إن نجاحنا هو نتيجة مباشرة للدعم اللامحدود الذي تلقيناه من القيادة الرشيدة لدولة الامارات وحكومة دبي وجمهورية تركمانستان الشقيقة، حيث تشمل استثماراتنا العنصر البشري الذي يمثله الموظفون التركمان الذي وصلت نسبتهم إلى 93% من فريق دراجون أويل في تركمانستان. واستثمرنا أكثر من 11 مليار دولار خلال الفترة الماضية. وهذه الجهود تجسّد التزامنا المستمر بتحقيق الاستدامة والتطور والرفاهية لدولة تركمانستان. وهذه المناسبة ليست مجرد نظرة على إنجازاتنا الماضية، بل هي منصة انطلاق للفصل القادم من النمو والتعاون".

كما تحدث معالي غوانتش أغاجانوف، مثمناً المساهمات الكبيرة لدراجون أويل، وقال: "على مدار السنوات الماضية، رسخت شركة دراجون أويل (تركمانستان) المحدودة مكانتها كواحدة من أكثر الشركاء الأجانب اعتمادية ومسؤولية في قطاع النفط والغاز في تركمانستان. ومنذ بدء عملياتها في عام 2000، قدمت مساهمة كبيرة في تطوير واستكشاف الحقول في القطاع التركماني من بحر قزوين بفعالية، وأصبح التعاون مع دراجون أويل مثالاً على شراكة طويلة الأمد ومفيدة للطرفين، قائمة على الاحتراف والابتكار واحترام مصالح تركمانستان."

وقال سعادة أحمد الحاي الهاملي: " تبقى الطاقة جوهر تعاوننا، فعلى مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية، لعبت دراجون أويل دورًا حيويًا في تطوير قطاع النفط والغاز في تركمانستان، وقد عززت مساهماتها أمن الطاقة ودعمت النمو الاقتصادي الإقليمي، حيث تُجسّد إنجازات دراجون أويل القيم الجوهرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الموثوقية والسلامة والاستدامة. وبينما نحتفل برحلة دراجون أويل التي استمرت خمسة وعشرين عامًا، أتقدم بأحرّ التهاني لقيادتها ومهندسيها وموظفيها المتفانين. لقد عزز عملكم الدؤوب الشراكة بين دولة الإمارات وتركمانستان، وبنى جسورًا متينة بين بلدينا".

وفي كلمته الافتتاحية، قال عبد الكريم المازمي: "على مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية، حققت شراكتنا نموًا ملحوظًا في الإنتاج والاستثمار والتطوير ورفاهية المجتمع. معًا، بنينا شراكة موثوقة، مسترشدين بسعينا المشترك نحو التميز. اليوم، لدينا أكثر من 90 زميلًا في عشق آباد وهزار، يمثلون سفراء فخورين لهذه الشراكة، حيث يحتفل كل منهم بمرور 25 عامًا من الخدمة المتفانية مع دراجون أويل. نتقدَّم بتقدير خاص لكل منهم على التزامهم ومسؤوليتهم المستمرة".