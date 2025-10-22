انتخاب الإمارات عضوا في مجلس المياه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي

جدة في 22 أكتوبر/ وام/ شاركت دولة الإمارات ممثلةً بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في اجتماعات الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه الذي استضافته مدينة جدة السعودية اليوم.

ترأس وفد الدولة سعادة أحمد محمد الكعبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل.

وتم خلال المؤتمر انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المياه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، المعني بتعزيز تنفيذ رؤية المنظمة في مجال المياه، وتشجيع التعاون التقني والبحثي والعلمي بين الدول الأعضاء.

وأكد سعادة أحمد الكعبي في كلمته دعم دولة الإمارات لجهود منظمة التعاون الإسلامي في معالجة تحديات قطاع المياه، ولا سيما ندرة المياه، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بضمان توافر المياه وخدمات الإصحاح والصرف الصحي للجميع.

واستعرض سعادته جهود الدولة في مجال تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير السياسات المتعلقة بموارد المياه، وإستراتيجية الأمن المائي، والإستراتيجيات القطاعية المترابطة معها مثل استراتيجيات الطاقة والغذاء والبيئة والحياد المناخي.

كما تطرق سعادته إلى مبادرات الدولة في مواجهة تحدي ندرة المياه على المستوى العالمي، مثل مبادرة محمد بن زايد للماء، والتحضيرات الجارية لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.