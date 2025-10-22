الإمارات تشارك في المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بالدوحة

الدوحة في 22 أكتوبر/ وام / شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، في أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل لدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار " تجارب محلية.. إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي".

شهد المؤتمر مشاركة وزراء العمل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.

واستعرض سعادة محمد صقر النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع الخدمات المساندة، رئيس وفد الوزارة، في كلمته أمام المؤتمر التجربة الرائدة لدولة الإمارات في بناء سوق عمل تنافسي وجاذب للكفاءات العالمية، وجهود الدولة في تطوير التشريعات وتعزيز مشاركة المرأة والشباب، إلى جانب منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة.

كما أبرز مكانة الإمارات في صدارة مؤشرات التنمية البشرية والتنافسية العالمية بفضل رؤيتها الاستشرافية نحو اقتصاد المستقبل والتحول الرقمي.

وتناول المؤتمر خلال جلساته القضايا المحورية والتحديات الراهنة في أسواق العمل بالدول الإسلامية وفي مقدمتها تعزيز التشغيل وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات وبناء القدرات، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي بما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين مختلف شرائح المجتمع.