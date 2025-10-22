مبادرة "نعمة" تقود جهود الحد من هدر الغذاء خلال الأسبوع العالمي للغذاء

أبوظبي في 22 أكتوبر/وام/ واصلت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء "نعمة" تعزيز شراكاتها الوطنية وحواراتها الاستراتيجية، خلال فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2025، التي تستمر حتى غد بمركز أدنيك أبوظبي.

وفي هذا الإطار، وقعت "نعمة" مذكرتي تفاهم مع "تجمع الإمارات للغذاء" ومجموعة مزارع العين، بهدف تعميق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص عبر مشاركة البيانات وتنفيذ مبادرات التوعية وإنقاذ الغذاء والحد من فقده وهدره، وبناء الشركات مع القطاع الخاص، بما يعزز التقدم الوطني نحو تحقيق رؤية مبادرة نعمة أن تصبح الإمارات دولة لا يهدر فيها الغذاء.

وقال سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات نائب رئيس لجنة مبادرة "نعمة" إن هذه الشراكات تمثل خطوة جديدة في مسيرة دولة الإمارات نحو خفض فقد وهدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030 من خلال تعزيز التعاون في مجال مشاركة البيانات وتفعيل دور القطاع الخاص لتغييرالممارسات المؤدية للهدر، والتحول نحو الاستدامة من خلال تسليط الدور على النماذج الناجحة، والتوسع في نطاق تطبيقها.

وأضاف سعادته أنه بالتعاون مع شركائنا في تجمع الإمارات للغذاء ومجموعة مزارع العين، نعمل على تحويل الالتزام إلى عمل ملموس، يسهم في بناء منظومة غذائية أكثر استدامة ومرونة للمستقبل .

وسيسهم التعاون مع تجمع الإمارات للغذاء، المبادرة التابعة لوزارة الاقتصاد والسياحة، في تعميق تبادل البيانات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية والقطاع الخاص، وتفعيل مستهدفات الحد من فقد وهدر الغذاء عبر برامج متعددة.

ومن خلال هذه الشراكة، سيلعب أعضاء التجمع دورًا محوريًا في دعم برنامج إنقاذ الغذاء الذي تقوده "نعمة"، ودفع مسيرة التقدم التعاوني نحو تحقيق أهداف دولة الإمارات في خفض الفقد والهدر الغذائي، والمساهمة في ترسيخ البيئة الداعمة التي تنسجم مع رؤية الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

من جهته قال صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة تجمع الإمارات للغذاء إن تجمع الإمارات للغذاء يأتي كمنصة استراتيجية لتعزيز تكامل المنظومة الغذائية الوطنية ودعم ريادة الدولة في الإنتاج والتجارة المستدامة ، وتشكل شراكتنا مع "نعمة" خطوة لتحقيق هذا الهدف بتحويل البيانات الوطنية إلى رؤى عملية تمكن أعضاء التجمع من الابتكار وتحقيق كفاءة أكبر في الحد من فقد وهدر الغذاء.

وأضاف : “ تمثل هذه الشراكة نموذجًا لتكامل الجهود بين القطاعات لترجمة السياسات إلى نتائج قابلة للقياس، وبالتالي ترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية عالميًا في بناء منظومات غذائية دائرية ومستدامة”.

وبموجب مذكرة التفاهم مع مجموعة مزارع العين، ستسهم المجموعة في تزويد "نعمة" ببيانات تشغيلية من عملياتها لدعم دراسة خط الأساس، والمساعدة في تطوير المعايير الوطنية وأفضل الممارسات.

ويمثل هذا التعاون خطوة أولى نحو شراكة أوسع تشمل مبادرات إنقاذ الغذاء، والتوعية المجتمعية، وتطوير حلول فعالة للحد من فقد وهدر الغذاء على امتداد سلسلة القيمة ضمن قطاع الغذاء.

وقال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين إن الاستدامة في مجموعة مزارع العين، تمثل نهجًا أساسيًا يوجه جميع مراحل عملنا ضمن سلسلة القيمة في قطاع الغذاء، من الإنتاج إلى المعالجة والتوزيع ، وتأتي شراكتنا مع مبادرة "نعمة" امتدادًا لهذا النهج، وتجسيدًا لالتزامنا بالتميز والمسؤولية الوطنية ، ومن خلال مشاركة البيانات التشغيلية، ودعم مبادرات إنقاذ الغذاء، وتعزيز الوعي بالاستهلاك المسؤول، نسعى إلى المساهمة في تطوير خط الأساس الوطني لهدر الغذاء، ونشر ثقافة الاستدامة في المنازل وأماكن العمل مؤكدا أن هذا التعاون خطوة مهمة نحو بناء منظومة غذائية أكثر استدامة ومرونة.

وقدمت مبادرة "نعمة" ورشة عمل تفاعلية موجهة للمزارعين ضمن مجلس المزارعين في معرض أبوظبي الدولي للأغذية، بعنوان "من المزرعة إلى الثروة: تحويل الفاقد إلى قيمة".

جمعت الورشة المزارعين الإماراتيين لمناقشة أساليب عملية لرصد وقياس وإدارة الفاقد الغذائي في مرحلة ما قبل الحصاد، مع التركيز على دور البيانات والقياس في تحديد أهداف خفض الفاقد ومتابعة التقدم المحرز بكفاءة.

واستعرضت الورشة حلولًا مبتكرة طُورت في دولة الإمارات لتحويل المنتجات الثانوية الزراعية إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.

وخلال أسبوع الغذاء العالمي، شاركت نعمة في العديد من الجلسات والفعاليات لتسليط الضوء على الجهود الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للحد من هدر وفقد الغذاء.

شملت هذه الجلسات مناقشات تفاعلية حول الإنتاج المستدام والابتكار والمشاركة المجتمعية، وسلطت الضوء على كيفية مساهمة تغيير السلوك والبيانات والتعاون بين القطاعات في تسريع تحقيق أثر ملموس.

وأكدت مشاركة "نعمة" أهمية مواءمة الحوارات العالمية مع الأولويات الوطنية لضمان التقدم نحو أهداف دولة الإمارات في خفض الفقد والهدر الغذائي بحلول عام 2030، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

يأتي الأسبوع العالمي للغذاء هذا العام متزامنًا مع اليوم العالمي للغذاء الذي يوافق 16 أكتوبر، ليقام تحت شعار عام 2025: "يداً بيد من أجل أغذية ومستقبل أفضل".