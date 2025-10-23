مركز غرس لمشاريع الأسر المنتجة يدعم اقتصاد الأسرة

الفجيرة في 22 أكتوبر/وام/ يواصل مركز غرس لمشاريع الأسر المنتجة جهوده في تمكين الأسر المواطنة ودعمها لتطوير مشاريعها الصغيرة والمتوسطة، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستدامة للأسر المنتجة في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات عامة.

يقدم المركز منظومة متكاملة من الخدمات تشمل التدريب والتأهيل المهني والإداري، وتوفير الاستشارات في مجالات الإنتاج والتسويق وإدارة المشاريع، إضافة إلى تسهيل مشاركة الأسر في المعارض المحلية والفعاليات الوطنية، بما يسهم في إبراز منتجاتها والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين.

ويعمل "غرس" على تطوير مهارات المنتسبين في مجالات التصنيع الغذائي والحرف التراثية والأعمال الإبداعية، وتقديم برامج متخصصة في التسويق الإلكتروني والتجارة عبر المنصات الرقمية، ما يسهم في تعزيز قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.